Vedenie serveru TUT.by pripúšťa odchod časti tímu do zahraničia

Minsk 21. mája (TASR) - V kauze bieloruského spravodajského servera TUT.by je zadržaných 15 osôb. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii v Minsku spoluzakladateľ portálu Kiryl Valošyn s tým, že nie všetci zadržaní sú jeho zamestnancami.



Medzi zadržanými sú aj generálna riaditeľka spoločnosti TUT.by Ľudmila Čekinová, šéfredaktorka Maryna Zolatavová, zástupkyňa šéfredaktorky Voľga Lojková, či novinárka Aľona Talkačovová.



Valošyn spresnil, že zadržaní boli aj programátori, no príčinám tohto kroku nerozumie. Podobná je aj situácia v prípade zadržania riaditeľa pridruženej spoločnosti Hoster.by.



Valošyn ďalej informoval, že Julija Čarňavská, ktorá je vdovou po spoluzakladateľovi portálu Juryjovi Ziserovi, je v domácom väzení.



Podľa Valošyna redakčná rada TUT.BY pokračuje v práci na sociálnych sieťach. Predpokladá, že servery, na ktorých sa portál nachádzal, boli odpojené.



Pokiaľ ide o ďalšie kroky, Valošyn avizoval, že tím TUT.by zamýšľa "opraviť mobilné aplikácie na všetkých platformách, pretože nezverejňujú aktualizovaný obsah".



"TUT.BY nejako obnovíme na inej doméne a obrátime sa na ministerstvo informácií so žiadosťou o zaslanie oficiálneho zoznamu spravodajských materiálov, ktoré považujú za porušenie zákona," povedal Valošyn.



Pripustil, že tieto články možno budú musieť byť odstránené, aby sa TUT.by mohol vrátiť k práci. Takto to bolo aj v prípade iných spravodajských webov, ktoré boli v Bielorusku perzekvované. Valošyn rovnako nevylúčil presun časti tímu TUT.by do zahraničia.



Nezávislý spravodajský portál TUT.by bol bieloruskými úradmi zablokovaný 18. mája. Zablokovaniu predchádzali razie bezpečnostných zložiek v priestoroch redakcie, ako aj v bytoch a domoch niektorých jej zamestnancov.



Finančná polícia následne potvrdila, že TUT.by vyšetruje pre podozrenie z daňových únikov. Agentúra Interfax však uvádza, že portál bol zablokovaný z dôvodu publikovania informácií, ktoré sú v Bielorusku zákonom zakázané.



Zablokovanie prístupu k spravodajskému portálu TUT.by odsúdila aj kandidátka vlaňajších prezidentských volieb Sviatlana Cichanovská.