Vedenie univerzity v USA odstúpilo po vypočutí o antisemitizme

Washington 9. decembra (TASR) - Šéfka prestížnej americkej Pensylvánskej univerzity Elizabeth Magillová v sobotu rezignovala na svoju funkciu v dôsledku kritiky po verejnom vypočutí v americkom Kongrese, predmetom ktorého bol nárast antisemitizmu na univerzitách v USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Predseda správnej rady univerzity Scott Bok oznámil, že Magillová "dobrovoľne ponúkla svoju rezignáciu". Podľa študentských novín Daily Pennsylvanian odstúpil vzápätí aj sám Bok.



Magillová ako aj šéfky Harvardskej univerzity i Massachusettskej technickej univerzity (MTI) v utorok vypovedali pred Kongresom v súvislosti s antisemitizmom na školách. Na otázku, či študenti, ktorí vyzývajú na "genocídu Židov", porušujú kódex správania sa, trojica odpovedala zdanlivo vyhýbavo. Podľa nich to totiž závisí od kontextu, v akom k takýmto slovným výzvam dochádza.



Za nedostatočné vymedzenie sa voči antisemitizmu si následne vyslúžili ostrú kritiku. Sedemdesiatštyri amerických zákonodarcov napísalo listy, v ktorých požadovali okamžité odstúpenie šéfiek týchto troch prestížnych univerzít v USA.



Rektorka Harvardskej univerzity Claudine Gayová sa vzápätí ospravedlnila za to, že dôraznejšie neodsúdila hrozby antisemitských násilností na akademickej pôde.



Guvernér Pensylvánie označil vystúpenie Magillovej v Kongrese za "absolútne hanebné". Jeden z hlavných darcov zároveň stiahol grant vo výške 100 miliónov dolárov určený pre Pensylvánsku univerzitu, pričom uviedol, že na to má vážne dôvody.



Od útoku militantov palestínskeho hnutia Hamasu na Izrael zo 7. októbra a vojny v Pásme Gazy sa v Spojených štátoch a na pôde univerzít zvýšil antisemitizmus a nenávistné prejavy namierené proti Židom a moslimom. Navyše sa rozprúdila širšia diskusia o hraniciach medzi slobodou prejavu a hlboko urážlivým či dokonca poburujúcim prejavom.