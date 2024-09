Vedenie Zelených po volebných neúspechoch v novembri v Nemecku odstúpi

Berlín 25. septembra (TASR) — V reakcii na sériu volebných neúspechov v tomto roku podá predsedníctvo koaličnej strany Zelení v Nemecku kolektívnu demisiu. Nové vedenie bude zvolené na novembrovom zjazde, oznámili v stredu spolupredsedovia Zelených Ricarda Langová a Omid Nouripour. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Zelení utrpeli masívne straty v štyroch predchádzajúcich voľbách — do Európskeho parlamentu a v krajinských voľbách v Sasku, Durínsku a Brandenbursku. V Brandenbursku prišli o viac ako polovicu hlasov, vypadli z dvoch krajinských parlamentov a v Sasku sa im tomu podarilo zabrániť len tesne.



"Na vyvedenie strany z tejto krízy sú potrebné nové tváre," povedala Langová. "Teraz nie je čas na to, aby sme sa držali svojich stoličiek. Teraz je čas prevziať zodpovednosť a my túto zodpovednosť preberáme tým, že umožňujeme nový začiatok," dodala.



Nouripour konštatoval, že výsledok nedeľných volieb v Brandenbursku, v ktorých Zelení získali len 4,1 percenta hlasov, je svedectvom "najhlbšej krízy, ktorej naša strana za posledných desať rokov čelila".



Langová a Nouripour boli zvolení za spolupredsedov Zelených koncom januára 2022. V strane sú pomerne obľúbení najmä preto, že na rozdiel od niektorých svojich predchodcov medzi nimi nevládla rivalita ani názorové rozdiely. Súčasné predsedníctvo Zelených bolo zvolené na dva roky v novembri 2023.



Zelení sú spolu so sociálnymi demokratmi (SPD) s liberálmi (FDP) súčasťou nemeckej vlády, v ktorej majú päť ministrov. Obsadili aj kľúčové ministerstvá hospodárstva (Robert Habeck) a zahraničných vecí (Annalena Baerbocková), pričom Habeck je súčasne aj vicekancelárom.



Predsedníčka poslaneckého klubu najsilnejšej strany SPD Katja Mastová povedala, že verí, že Zelení zostanú vo vláde. "Predpokladám, že ide o reorganizáciu v rámci strany a nie v rámci vlády," uviedla.