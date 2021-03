Vedkyňa dostala prestížnu cenu za vývoj vakcíny Oxford/AstraZeneca

Londýn 5. marca (TASR) - Britská vedkyňa Sarah Gilbertová, vedúca tímu výskumníkov, ktorí vyvinuli vakcínu proti koronavírusu Oxford/AstraZeneca, získala významné ocenenie britskej Kráľovskej spoločnosti umení, remesiel a obchodu (RSA). Ocenili ju za to, že prispela ku "všeobecnému dobru vo svete", informovala v piatok agentúra DPA.



Gilbertová, ktorá od roku 1994 pôsobí na Oxfordskej univerzite, na udelenie medaily princa Alberta reagovala slovami, že ide o "veľkú česť". "Spolu so skvelým tímom z Oxfordu sme vyvinuli vakcínu pre celý svet, ktorá sa teraz používa na záchranu životov v mnohých krajinách. To bolo naším cieľom od začiatku," uviedla.



"Vytvorenie a vývoj vakcíny od Oxfordskej univerzity (v spolupráci s firmou AstraZeneca) prišlo po tom, čo som v tejto oblasti pracovala niekoľko rokov a naučila sa, ako sa rýchlo dostať od konceptu ku povolenej vakcíne, čo zahŕňa niekoľko krokov," povedala.



Gilbertová sa stala v poradí 156. laureátkou tohto prestížneho ocenenia udeľovaného od roku 1864, ktoré nesie meno niekdajšieho predsedu RSF princa Alberta. Jej predošlými nositeľmi boli napríklad bývalý britský premiér Winston Churchill, americký vynálezca telefónu Alexander Graham Bell, laureátka Nobelovej ceny za fyziku Marie Curieová či britský vedec Stephen Hawking.



Výkonný riaditeľ RSF Matthew Taylor zagratuloval Gilbertovej slovami: "Medaila princa Alberta oslavuje tých najlepších v oblasti inovácií, a Oxfordská vakcína je obrovským víťazstvom pre britskú kreativitu, výskum a vývoj." Dodal, že Gilbertová a jej tím sú dôkazom, že verejný, súkromný a filantropický sektor dokážu úspešne spolupracovať vo verejnom záujme.