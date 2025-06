Vedkyňa, ktorá do USA pašovala žabie embryá, bola obvinená

Washington 26. júna (TASR) - Voči vedkyni pôvodom z Ruska, ktorá bola v USA obvinená z pašovania superjemných rezov zo žabích embryí, vzniesla federálna porota v Bostone ďalšie obvinenie. Xenija Petrovová, ktorá pôsobí na Harvardovej univerzite, je najnovšie obvinená aj z krivej výpovede a zatajovania faktov pred vyšetrovateľmi. Ak ju súd uzná za vinnú na základe nových obvinení, hrozí jej až päť rokov väzenia. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Vyšetrovatelia tvrdia, že po tom, čo sa v batožine Petrovovej na bostonskom letisku našli embryá žiab, ktoré podliehajú colnej deklarácii, vedkyňa najprv poprela, že preváža biologický materiál. Neskôr to však priznala a dodala, že si nebola istá, či je potrebné ich deklarovať.



Z korešpondencie v jej telefóne však vyplýva, že o tejto otázke diskutovala s kolegom, ktorý ju upozornil, že v tomto prípade je deklarovanie po príchode do USA potrebné.



Petrovová bola 12. júna prepustená z väzby na kauciu. Zadržaná bola vo februári, keď pri návrate z dovolenky vo Francúzsku nenahlásila rezy z embryí žiab, ktoré mala v batožine. Viezla ich do USA na žiadosť svojho školiteľa z Harvard Medical School. Ruská vedkyňa to uznala aj pred súdom.



Jej právnik Gregory Romanovsky trvá na tom, že takéto porušenie zákona by za normálnych okolností viedlo iba k pokute. Colník namiesto toho zrušil Petrovovej vízum a začal proti nej konanie o deportácii.



Stala sa tak jednou z niekoľkých významných osôb zadržaných v rámci sprísnenia kontroly imigračných pravidiel zo strany administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa.



Petrovová sa obáva, že ak bude skutočne deportovaná do Ruska, hrozia jej tam represie, pretože vo vlasti bola v roku 2022 zadržaná počas protestu proti vojne na Ukrajine.