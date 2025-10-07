< sekcia Zahraničie
Vedkyňa L'Huillierová: Nobelovu cenu v budúcnosti získa viac žien
Autor TASR
Kodaň 7. októbra (TASR) - V budúcnosti bude viac žien získavať Nobelovu cenu za vedecké disciplíny, keďže ich počet v laboratóriách a výskumných tímoch rastie. V utorok to pre agentúru AFP povedala laureátka ceny za fyziku za rok 2023 Anne L'Huillierová, píše TASR.
„Mení sa to, Nobelovu cenu za fyziku a chémiu bude získavať čoraz viac žien. Som o tom úplne presvedčená,“ povedala francúzsko-švédska výskumníčka popri konferencii v Kodani.
„Pri udeľovaní Nobelovej ceny sa (akadémia) zameriava na prácu, ktorá bola vykonaná asi pred 30 rokmi, takže to všetko bude chvíľu trvať,“ zdôraznila.
„Dôležité je, na čom skutočne záleží, je samozrejme objav, excelentnosť,“ povedala L'Huillierová s tým, že v rámci akadémie existuje určitý tlak na odmeňovanie žien. Podľa nej boli historicky vo vede „menej viditeľné“, ale to sa pomaly mení. Pripomenula, že od roku 2018 získali cenu za fyziku tri ženy.
„To odráža to, čo sa deje, že viac žien robí výskum,“ povedala. Približne 30 percent personálu v jej laboratóriu v juhošvédskom meste Lund tvoria ženy, dodala.
L'Huillierová získala Nobelovu cenu v roku 2023 za výskum využívajúci ultrarýchle svetelné záblesky na štúdium elektrónov vo vnútri atómov a molekúl spolu s Francúzom Pierrom Agostinim a Ferencom Krauszom s maďarsko-rakúskym pôvodom.
Z celkového počtu 230 laureátov za fyziku bola od roku 1901 iba piatou ženou. Cenu za chémiu, ktorá bude oznámená v stredu, získalo iba osem žien z celkového počtu 197 laureátov.
Je pozoruhodné, že Marie Curie Sklodowská ako jediná osoba získala ceny v dvoch rôznych vedeckých disciplínach - cenu za fyziku získala v roku 1903 a cenu za chémiu v roku 1911.
