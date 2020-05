Vedkyňa Mikovitsová zavádza a šíri nepravdy vo videu Plandemic

Bratislava 18. mája (TASR)- Profesionálne zeditované 26-minútové video "Plandemic", v ktorom vystupuje aj americká biochemička Judy Mikovitsová, bol v značnej miere zdieľaný na sociálnych sieťach aj v slovenčine. Odborníci však tvrdia, že video, ktoré sa YouTube aj Facebook snažia odstrániť kvôli porušeniu podmienok, obsahuje viacero nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Vo virálnom videu odzneli klamlivé alebo zavádzajúce tvrdenia o škodlivosti nosenia rúšok, že vakcíny zabili milióny ľudí, alebo aj o tom, že hydroxychlorochín je najefektívnejší liek proti novému koronavírusu a vakcína proti chrípke zvyšuje pravdepodobnosť nákazy.



Mikovitsová vo videu napríklad tvrdí, že vakcíny zabili milióny ľudí a neexistuje momentálne účinná vakcína proti RNA vírusom. To však nie je pravda. "Vieme, že vakcíny v skutočnosti zachránili milióny ľudí," povedal pre agentúru AFP Jason Newland, profesor pediatrie a infekčnej medicíny z Lekárskej fakulty Washingtonovej univerzity v St. Louis.



Jason McLellan, docent v odbore molekulárnej biochémie z Texaskej univerzity v Austine pre AFP zasa uviedol: "Toto samozrejme nie je pravda. Pokiaľ ide o RNA vírusy, aj vírus chrípky je RNA vírus a proti nemu máme vakcínu, ktorou každoročne očkujeme. Osýpky, besnotu, rubeolu alebo mumps spôsobujú RNA vírusy a proti všetkým týmto ochoreniam máme taktiež vakcínu."



Julian Leibowitz z Lekárskej fakulty Texaskej univerzity A&M, expert na koronavírusy, označil Mikovitsovej tvrdenia za lož. "Vďaka vakcíne proti obrne toto zákerné ochorenie takmer úplne vymizlo. Osýpky už dávno nie sú chorobou, ktorá postihuje každé jedno dieťa. Toto sú len dva mimoriadne úspešné prípady, ale je ich omnoho viac," povedal pre AFP.



Zavádzajúce je aj Mikovitsovej tvrdenie, že americký Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby (NIAID) je čiastočne zodpovedný za pandémiu, pretože financoval koronavírusové experimenty v laboratóriu v čínskom Wu-chane.



"Ona hovorí, že Spojené štáty pred rokmi spolupracovali s Wu-chanom na štúdii koronavírusov, akoby išlo o nejaké prelomové odhalenie. Samozrejme, že sme to robili. Čína je koronavírusovým hotspotom a dáva zmysel, aby sme skúmali túto rodinu vírusov tam, kde sa prirodzene vyskytuje," povedala pre AFP Kathleen Montgomeryová z Vanderbiltovej univerzity.



Video uvádza niekoľko nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení aj o hydroxychlorochíne. Liek na maláriu vraj "výborne funguje" pri pacientoch s ochorením COVID-19. Štúdia publikovaná 7. mája 2020 však nepreukázala žiadne pozitívne alebo negatívne účinky používania hydroxychlorochínu u pacientov s COVID-19, povedal pre AFP Newland.



Aj úrady verejného zdravotníctva vo viacerých krajinách uviedli, že na stanovenie účinnosti hydroxychlorochínu sú potrebné ešte ďalšie klinické skúšky.



Podľa Mikovitsovej vakcíny proti chrípke zvyšujú pravdepodobnosť nákazy na COVID-19 o 36 percent. Pri tomto tvrdení však vychádza zo štúdie, ktorej dáta sa zbierali v rokoch 2017-2018, dávno predtým, ako bol nový koronavírus objavený, "takže sa nedajú vynášať takéto tvrdenia o súvislosti medzi chrípkovou vakcínou a SARS-CoV-2," upozornil McLellan z Texaskej univerzity v Austine.



Mikovitsová zavádza aj pri tvrdeniach o škodlivosti nosenia rukavíc a rúšok. Shelley Payneová, riaditeľka LaMontagneovho centra infekčných chorôb pri Texaskej univerzite v Austine, pre AFP v tejto súvislosti povedala: "Nejestvuje žiaden dôkaz o tom, že by rúško alebo rukavice obmedzovali či znižovali účinnosť mikro-protilátok. Naše vlastné obranné mikróby nezmiznú pri nosení rúšok a takisto nie je nutné vystavovať sa ďalším patogénom na to, aby sme si úroveň protilátok udržali." Payneová ďalej dodala, že pri použití rúška sa žiaden vlastný vírus neaktivuje - látka iba odfiltruje častice zo vzduchu.