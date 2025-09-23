< sekcia Zahraničie
Vedúci delegácie: USA a Čína sa v kľúčových veciach nepočúvajú
Americká delegácia sa v prvý deň návštevy stretla s čínskym premiérom Li Čchiangom a v pondelok potom osobitne aj s vicepremiérom Che Li-fengom a ministrom obrany Tungom Ťünom.
Autor TASR
Peking 23. septembra (TASR) - Spojené štáty a Čína sa v kľúčových otázkach navzájom nepočúvajú, uviedol v utorok americký zákonodarca Adam Smith, ktorý od nedele vedie delegáciu kongresmanov na návšteve Pekingu. Pre predstaviteľov Snemovne reprezentantov USA ide o prvú návštevu Číny od roku 2019, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Cieľom cesty je podľa Smitha, ktorý pôsobí vo výbore snemovne pre ozbrojené sily, posilniť dialóg medzi Čínou a USA, medzi ktorými narastá napätie v oblasti obchodu, technológií a protichodných názorov na globálne konflikty.
„Musíte byť ochotní začať hovoriť: 'Dobre, toto je môj postoj, aký je ten váš?' A my ešte nie sme ani v tejto fáze. Stále sa akosi navzájom nepočúvame,“ povedal v utorok Smith.
Z pondelkového vyhlásenia výboru vyplýva, že americká delegácia vyjadrila nádej, že Čína prijme zmysluplné opatrenia na zníženie prílevu drogy fentanyl do USA, a tiež vyslovila obavy v súvislosti s čínskymi obmedzeniami globálnych dodávok vzácnych zemín.
Smith v utorok takisto vyjadril znepokojenie, že americké a čínske ozbrojené sily sa z hľadiska pôsobnosti príliš približujú, a chce, aby čínska strana viac komunikovala.
„Zaznamenali sme to v prípade našich lodí a lietadiel, ich lodí a lietadiel, ktoré sa dostali príliš blízko k sebe. Na vrchole studenej vojny sme mali pravidelné rozhovory a uzatvárali sme zmluvy so Sovietskym zväzom,“ poznamenal kongresman. Ako dodal, dúfa v celkovo väčšie zapojenie Číny. „Mnohé veci, ktoré sa zdali neriešiteľné a nemožné, sa dajú dosiahnuť, keď začnete rokovať s postojom 'Skúsme to vyriešiť'. Je neuveriteľné, čo všetko sa dá dosiahnuť,“ dodal.
Americká a čínska armáda prerušili vzájomnú komunikáciu na viac než rok, počnúc augustom 2022, po návšteve vtedajšej predsedníčky Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiovej na Taiwane, ktorý Peking považuje za súčasť pevninskej Číny. Komunikáciu obnovili v novembri 2023 po stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Podľa AP však nie je jasné, ako pravidelne obe armády medzi sebou udržiavali kontakt.
