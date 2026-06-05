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Vedúci delegácie USA v Petrohrade odovzdal Putinovi pozdrav od Trumpa
Spojené štáty do Petrohradu nevyslali žiadnych významnejších predstaviteľov.
Autor TASR
Petrohrad 5. júna (TASR) - Predseda Americkej komisie pre výtvarné umenie Rodney Mims Cook Jr., ktorý vedie americkú delegáciu na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF), v piatok odovzdal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odkaz od šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
„Pán prezident Vladimir Putin, veľmi ma teší, že vás vidím,“ povedal Cook, keď ho požiadali, aby povedal pár slov na plenárnom zasadnutí. „Máte krásne rodné mesto. Prinášam vám pozdravy od vášho priateľa, prezidenta Trumpa,“ povedal mu.
Spojené štáty do Petrohradu nevyslali žiadnych významnejších predstaviteľov. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu senátorom povedal, že o zložení delegácie nevedel.
Nemenovaný americký predstaviteľ pre portál The Hill povedal, že delegáciu ministerstvo zahraničných vecí schválilo a Cook sa „na tomto fóre zúčastnil s cieľom posilniť bilaterálne kultúrne vzťahy“. Podľa Ruska sa americká delegácia na fóre zúčastnila prvýkrát od roku 2018.
Cook bol prezidentom vymenovaný za predsedu komisie pre výtvarné umenie v januári a rýchlo pristúpil k schváleniu Trumpových plánov na vybudovanie novej tanečnej sály v Bielom dome. Projekt sa stal predmetom intenzívneho skúmania, keďže zmenil historický charakter dnes už zbúraného východného krídla bez riadneho schvaľovacieho procesu.
„Pán prezident Vladimir Putin, veľmi ma teší, že vás vidím,“ povedal Cook, keď ho požiadali, aby povedal pár slov na plenárnom zasadnutí. „Máte krásne rodné mesto. Prinášam vám pozdravy od vášho priateľa, prezidenta Trumpa,“ povedal mu.
Spojené štáty do Petrohradu nevyslali žiadnych významnejších predstaviteľov. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu senátorom povedal, že o zložení delegácie nevedel.
Nemenovaný americký predstaviteľ pre portál The Hill povedal, že delegáciu ministerstvo zahraničných vecí schválilo a Cook sa „na tomto fóre zúčastnil s cieľom posilniť bilaterálne kultúrne vzťahy“. Podľa Ruska sa americká delegácia na fóre zúčastnila prvýkrát od roku 2018.
Cook bol prezidentom vymenovaný za predsedu komisie pre výtvarné umenie v januári a rýchlo pristúpil k schváleniu Trumpových plánov na vybudovanie novej tanečnej sály v Bielom dome. Projekt sa stal predmetom intenzívneho skúmania, keďže zmenil historický charakter dnes už zbúraného východného krídla bez riadneho schvaľovacieho procesu.