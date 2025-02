Vedúci organizácie pre chemické zbrane sa stretol s prezidentom Sýrie

Damask 8. februára (TASR) – Vedúci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) Fernanado Arias sa v sobotu stretol s dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Táto návšteva je znakom nového začiatku. Sýrske dočasné úrady majú po jedenástich rokoch obštrukcií zo strany prechádzajúcej vlády šancu obrátiť list," vyhlásil vedúci OPCW Fernanado Arias, ktorý sa stretol so sýrskym prezidentom Ahmadom al-Šarom a ministrom zahraničných vecí Asadom Šíbáním. Ide o prvú návštevu vedúceho predstaviteľa OPCW od zvrhnutia režimu bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorý bol počas 13-ročnej občianskej vojny opakovane obvinený z použitia zakázaných chemických zbraní.



Sýria v roku 2013 súhlasila so vstupom do OPCW krátko po tom, čo pri Damasku útok pravdepodobne jedovatým plynom zabil viac ako 1000 ľudí.



Svoje deklarované zásoby vtedajšia vláda odovzdala na zničenie, ale OPCW nebola presvedčená o tom, že vyhlásenie Damasku o počte takýchto zbraní bolo úplné. Asadova vláda však poprela použitie chemických zbraní.



"Zoznam chemických zbraní Sýrie bol viac ako desať rokov zablokovaný. Dnes musíme spoločne využiť túto príležitosť a pre dobro obyvateľov Sýrie i medzinárodného spoločenstva sa vymotať z tejto slepej uličky," uvádza vyhlásenie OPCW.



Osud sýrskych chemických zbraní vzbudzoval od zvrhnutia Asadovho režimu islamistickými povstalcami vážne obavy, píše AFP.



OPCW vyjadrila znepokojenie, že pri intenzívnych izraelských útokoch na sýrske vojenské ciele po Asadovom zvrhnutí mohli byť zničené cenné dôkazy.



Izrael vyhlásil, že útočil na ciele, medzi ktorými boli aj chemické zbrane, aby zabránil tomu, že padnú do rúk extrémistov, dodáva AFP.