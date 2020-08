Vek nad 40 rokov by nemal byť zdravotným dôvodom na úhradu interrupcie

Bratislava 24. augusta (TASR) – Počatie po 40. roku veku ženy by nemalo byť zdravotným dôvodom, na základe ktorého sa jej plne uhradí interrupcia z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva. Tá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Samotný vek nad 40 rokov nutne nemusí predstavovať zdravotnú indikáciu pre ukončenie tehotenstva. Aktuálne platné právne predpisy plne nezohľadňujú súčasné technologické možnosti a poznatky, predovšetkým v oblasti prenatálnej diagnostiky," uvádza sa v predkladanom materiáli, ktorý má podľa predkladateľa dosah výlučne na úhradové systémy verejného zdravotného poistenia a nie na práva žien, ktoré sa týkajú možnosti ukončenia tehotenstva.



Cieľom navrhovanej zmeny je zníženie počtu vykonaných interrupcií v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020 až 2024. Rezort zdravotníctva tvrdí, že považuje za dôležité klásť dôraz na prevenciu nechceného otehotnenia.



Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy počíta s pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy, a to znížením výdavkov verejného zdravotného poistenia v súvislosti s ukončením uhrádzania výkonu umelého prerušenia tehotenstva z dôvodu "počatia po 40. roku veku" na tento rok v sume viac ako 29.500 eur. Na budúci rok počíta so sumou vo výške viac ako 109.000 eur. V roku 2022 by malo ísť o sumu viac ako 101.000 eur v roku 2023 o sumu vyššiu ako 93.000 eur.



Pri výpočte sa vychádzalo z počtu umelých prerušení tehotenstva hradených zdravotnými poisťovňami s dôvodom "počatie po 40. roku veku" za minulý rok. Podľa štatistík o interrupciu z tohto dôvodu požiadalo 343 žien.