Veľa nemeckých policajtov sympatizuje s AfD, tvrdia odbory

Nedostatočný počet zamestnancov a prostriedkov spôsobil, že členovia policajného zboru sa prestali stotožňovať s oficiálnou politickou líniou, vysvetľuje agentúra DPA.

Berlín 24. júna (TASR) - S krajne pravicovou populistickou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD), ako i s ďalšími pravicovými stranami sympatizuje mnoho členov nemeckého policajného zboru. Pre denník Rheinische Post to uviedol zástupca predsedu policajných odborov GdP Jörg Radek.



Nemecká vláda podľa Radeka členom polície nikdy dostatočne nevysvetlila svoj krok z roku 2015, keď došlo k otvoreniu nemeckých hraníc pre prichádzajúcich migrantov.



"Dôsledok bol ten, že pre viacerých policajtov sa čosi zmenilo, a to sa prejavilo v tom, že začali podporovať krajne pravicové alebo nacionalistické strany," vysvetlil Radek.



Dodal, že počas posledných troch vládnych období kancelárky Angely Merkelovej nebola nemecká polícia prioritou. Nedostatočný počet zamestnancov a prostriedkov spôsobil, že členovia policajného zboru sa prestali stotožňovať s oficiálnou politickou líniou, vysvetľuje agentúra DPA.



Merkelovej vláda sa podľa Radeka síce za posledné tri roky policajným zborom zaoberala vo zvýšenej miere, ako však poznamenal, "čo sa týka straty dôvery, je už na to trochu neskoro".



V máji sa veľká pozornosť nemeckej verejnosti venovala voľbám starostu v saskom meste Görlitz, kde hrozilo, že si občania v Nemecku po prvý raz zvolia za starostu zástupcu krajne pravicovej AfD. V prvom kole tam totiž zvíťazil 36-ročný policajt a politik AfD Sebastian Wippel. V druhom kole však napokon s výrazným náskokom vyhral kandidát kresťanských demokratov kancelárky Merkelovej Octavian Ursu.