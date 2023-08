Velenie vzdušných síl je pod tlakom, aby zlepšilo obranu západu Ruska

Londýn 20. augusta (TASR) - Velenie ruských vzdušných a kozmických síl je pravdepodobne pod silným tlakom, aby zlepšilo protivzdušnú obranu nad západnou časťou Ruskej federácie. Vo svojej zvodke o vývoji vojny na Ukrajine to píše britské ministerstvo obrany.



Podľa agentúry DPA ministerstvo poukazuje na to, že v posledných mesiacoch vzrástol rozsah hrozieb objavujúcich sa vo vnútrozemí Ruska.



Údery na ciele v Rusku sú pritom zo strategického hľadiska dôležité: ruský prezident Vladimir Putin totiž "takmer určite napadol Ukrajinu s predpokladom, že to nebude mať priamy vplyv na obyvateľov Ruska", píše sa v zvodke.



Britská stanica BBC pripomenula, že útokom bezpilotných lietadiel bolo už viackrát vystavené ruské hlavné mesto Moskva a dokonca i samotný Kremeľ. Pribúdajú aj správy o nasadení protilietadlových raketových systémov S-200 sovietskej výroby, ktoré Ukrajina už vyradila, ale zdá sa, že ho v súčasnosti používa na likvidáciu pozemných cieľov.



BBC predpokladá, že v tejto situácii bude v Rusku vyvíjaný mimoriadny tlak na náčelníka štábu vzdušných síl generálplukovníka Viktora Afzalova.



Hlavný veliteľ týchto síl, generál Sergej Surovikin, je stále nezvestný - podľa správy britských tajných služieb bol pravdepodobne zadržaný v súvislosti s vzburou časti žoldnierov Vagnerovej skupiny z júna, dodala stanica BBC.