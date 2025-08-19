< sekcia Zahraničie
Velikán Ian Gillan má 80 rokov, pôsobil v Deep Purple i Black Sabbath
Jeho umelecká dráha odštartovala v polovici 60. rokov, keď sa pridal ku skupine Episode Six.
Autor TASR
Londýn/Bratislava 18. augusta (TASR) - Na pódiách vystupuje od roku 1962. Jeho hlas uchvacuje už niekoľko generácií hardrockových fanúšikov, najmä legendárnej anglickej skupiny Deep Purple. Je známy aj ročným pôsobením vo formácii Black Sabbath či bohatou sólovou kariérou. Ian Gillan, ktorý naspieval rockové hity Child in Time, Smoke on the Water, Black Night i Fireball, oslávi 19. augusta 80. narodeniny.
Skupina Deep Purple koncertovala viackrát aj na Slovensku, naposledy v roku 2023. V amfiteátri v Banskej Bystrici vystúpila v pätici s tromi zakladajúcimi členmi, Gillana sprevádzali bubeník Ian Paice a basgitarista Roger Glover.
Ian Gillan sa narodil 19. augusta 1945 v Londýne. Jeho otec pracoval ako skladník v londýnskej továrni. Matka pochádzala z hudobnej rodiny. Jeho umelecká dráha odštartovala v polovici 60. rokov, keď sa pridal ku skupine Episode Six. Tu sa stretol s basgitaristom Rogerom Gloverom.
Členmi Deep Purple sa Gillan spolu s Gloverom stali v roku 1969, rok po založení skupiny. Počas necelých štyroch rokov naspieval štyri úspešné albumy, medzi nimi slávne Fireball (1971) a Machine Head (1972). Z neho pochádza aj najväčší hit kapely Smoke on the Water, považovaný za jednu z najvýznamnejších skladieb rockovej histórie. Zhruba v tom istom čase si skladateľ Andrew Lloyd Webber vybral Gillana pre pôvodnú nahrávku muzikálu Jesus Christ Superstar, v ktorej spieval part Ježiša.
Po odchode z Deep Purple sa stiahol z hudobného sveta a vrhol sa na podnikanie, ale neúspešne. V roku 1975 založil sólový projekt Ian Gillan Band. Skupina vydala tri štúdiové albumy. Zvuk kapely pôvodne tiahol k výraznému jazz-rocku, avšak nebol príliš populárny, a tak ho nahradili tvrdším hardrockovým zvukom. Gillan obmenil zostavu a skrátil názov kapely na Gillan. Do britských rebríčkov sa vrátil s albumom Mr. Universe (1979) a po niekoľkých ďalších zmenách zostavy vydal albumy Glory Road (1980), Future Shock (1981), Double Trouble (1981) či Magic (1982).
Potom kapelu rozpustil s tým, že jeho poškodené hlasivky potrebujú odpočinok. V roku 1983 sa stal členom Black Sabbath a nahral s nimi album Born Again. Krátko po ukončení turné k albumu sa podieľal na znovuobnovení skupiny Deep Purple, ktorá vydala oceňovaný album Perfect Strangers (1984). O tri roky neskôr vyšla elpéčka The House of Blue Light a v roku 1989 kapelu Gillan už druhýkrát opustil pre nezhody s gitaristom a kapelníkom Ritchiem Blackmorom. Do domovskej kapely sa natrvalo vrátil v roku 1992.
Gillan a Blackmore, kľúčoví predstavitelia Deep Purple, ako kreatívne duo prispeli zásadným spôsobom k zvuku formácie. Jeden gitarovými riffmi a druhý okázalými hlasovými výkonmi. Ich vzájomné spory však kapelu opakovane zaťažovali. Rivalita medzi nimi je jedným z najznámejších konfliktov rockových dejín. Obaja boli dominantní členovia, obaja chceli ovládať skupinu. Časom sa ale ukázalo, že v jednej formácii nie je miesto pre oboch. V rámci Deep Purple sa Blackmore a Gillan stretli poslednýkrát na albume The Battle Rages On (1993).
„Obaja sme boli idioti,“ hovorí Gillan a dodáva, že dvojica v súčasnosti komunikuje, aj keď s ťažkosťami. „Ritchie nemá doma nič elektronické - žiadne počítače, žiadne telefóny, nič podobné. Takže je úplne nedostupný. Ale vymieňame si správy a atmosféra je celkom dobrá,“ uviedol Gillan. Obaja hudobníci majú jedno spoločné, a to rok narodenia 1945. Blackmore je o štyri mesiace starší, osemdesiatku už oslávil 14. apríla. Od roku 1992 nahrala skupina Deep Purple desať štúdiových albumov. Posledný s názvom =1 vydala v júli 2024.
Gillan prejavoval mimoriadnu náklonnosť k Arménsku. Udržiava si tam popularitu od roku 1989, keď pôsobil v rámci projektu Rock Aid Armenia, čo viedlo k založeniu superskupiny WhoCares ako vedľajšieho projektu skupiny Deep Purple. Arménsko považuje za svoju duchovnú vlasť. V roku 2006 vydal retrospektívne CD a DVD Gillan's Inn mapujúce jeho štyridsaťročnú kariéru.
V roku 2010 sa objavil v dokumente s názvom Chopin's Story by Ian Gillan. Rozpráva v ňom o živote Fryderyka Chopina, najmä o jeho prvých 20 rokoch v Poľsku. Diváka sprevádza po miestach spojených s Chopinovým detstvom a dospievaním, pričom ukazuje, ako poľská kultúra ovplyvnila jeho umenie. Film bol ocenený na viacerých filmových festivaloch. Dokument bol súčasťou osláv 200. výročia narodenia Chopina.
Gillan sa v roku 1984 oženil so svojou priateľkou Bron, ktorej venoval skladbu Keep It Warm z albumu Born Again skupiny Black Sabbath. Dvakrát obnovili svoj manželský sľub. Ich dcéra Grace Gillanová je tiež speváčka. Gillan žije v grófstve Dorset a má dom aj v južnom Portugalsku. Podporuje futbalový klub Queens Park Rangers a je aj fanúšik kriketu. Skupina Deep Purple pokračuje aj tento rok s koncertmi. Koncom roka plánuje vydať nový štúdiový album a v roku 2026 sa opäť chystá na turné.
