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Veliteľ armády USA sa má v Izraeli stretnúť s vojenskými zástupcami
Správy o stretnutí prichádzajú v čase, keď Bahrajn a Kuvajt v stredu oznámili, že odrazili vzdušné útoky Iránu.
Autor TASR
Tel Aviv 18. novembra (TASR) - Veliteľ Ústredného velenia armády USA (CENTCOM) Brad Cooper sa má v stredu počas návštevy Izraela stretnúť s vojenskými predstaviteľmi krajiny. Informovali o tom izraelské médiá v čase, keď medzi Washingtonom a Teheránom opäť eskaluje napätie. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
„Veliteľ CENTCOM pricestuje zajtra (v stredu) do Izraela na rokovania s Izraelskými obrannými silami (IDF) a navštívi aj ďalšie krajiny v regióne,“ napísal v utorok na platforme X reportér izraelskej verejnoprávnej televízie KAN s odvolaním sa na svoje zdroje.
Spravodajský portál Ynet informoval, že Cooper by sa mal stretnúť s náčelníkom generálneho štábu IDF Ejalom Zamirom.
Správy o stretnutí prichádzajú v čase, keď Bahrajn a Kuvajt v stredu oznámili, že odrazili vzdušné útoky Iránu. Teherán ich podnikol v reakcii na americké údery na jeden z iránskych ostrovov.
Krajiny Perzského zálivu, ktoré sú spojencami USA, sa počas vojny na Blízkom východe opakovane stali cieľom iránskych odvetných útokov. Konflikt vypukol koncom februára po amerických a izraelských úderoch na Irán.
„Veliteľ CENTCOM pricestuje zajtra (v stredu) do Izraela na rokovania s Izraelskými obrannými silami (IDF) a navštívi aj ďalšie krajiny v regióne,“ napísal v utorok na platforme X reportér izraelskej verejnoprávnej televízie KAN s odvolaním sa na svoje zdroje.
Spravodajský portál Ynet informoval, že Cooper by sa mal stretnúť s náčelníkom generálneho štábu IDF Ejalom Zamirom.
Správy o stretnutí prichádzajú v čase, keď Bahrajn a Kuvajt v stredu oznámili, že odrazili vzdušné útoky Iránu. Teherán ich podnikol v reakcii na americké údery na jeden z iránskych ostrovov.
Krajiny Perzského zálivu, ktoré sú spojencami USA, sa počas vojny na Blízkom východe opakovane stali cieľom iránskych odvetných útokov. Konflikt vypukol koncom februára po amerických a izraelských úderoch na Irán.