Veliteľ CENTCOM plánuje civilno-vojenské centrum v Pásme Gazy
AFP doplnila, že do Izraela pricestovalo prvých 200 amerických vojakov.
Autor TASR
Washington 11. októbra (TASR) - Stabilizácia situácie v palestínskom Pásme Gazy sa dosiahne bez nasadenia amerických jednotiek, potvrdil v sobotu veliteľ Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) admirál Brad Cooper.
Informoval, že v sobotu navštívil palestínsku enklávu a rokoval tam o vytvorení „civilno-vojenského koordinačného centra“ pod vedením CENTCOM, ktoré má „podporovať stabilizáciu“ po vojnovom konflikte medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra AFP.
AFP doplnila, že do Izraela pricestovalo prvých 200 amerických vojakov, ktorí majú pomáhať monitorovať prímerie medzi Hamasom a Izraelom dohodnuté v rámci mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Americká armáda bude koordinovať mnohonárodnú jednotku, ktorá má byť nasadená v Pásme Gazy a bude pravdepodobne zahŕňať aj vojakov z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátov.
Cooper bol do funkcie veliteľa Ústredného velenia armády USA pre operácie na Blízkom východe (CENTCOM) vymenovaný začiatkom augusta; velenie CENTCOM zodpovedá za vojenské operácie USA na Blízkom východe.
