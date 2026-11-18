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Veliteľ iránskej armády: Reakcie na nové útoky USA budú zničujúcejšie
Tento týždeň dorazila do regiónu Blízkeho východu americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt.
Autor TASR
Teherán 18. novembra (TASR) - Hlavný veliteľ iránskej armády Amír Hátamí v stredu uviedol, že reakcie Teheránu na nové útoky zo strany Spojených štátov budú „zničujúcejšie“ a namierenie proti jednotkám i spojencom USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak by tento nepriateľ urobil chybu a zopakoval by kroky, ktoré ho predtým viedli k zúfalstvu, naša reakcia - zameraná na nepriateľa aj jeho podporovateľov - bude nepochybne zničujúcejšia a nebude poznať žiadne geografické hranice,“ vyhlásil Hátamí.
Irán na útoky Spojených štátov a Izraela, ktoré 28. februára rozpútali vojnu na Blízkom východe, reagoval raketovými a dronovými údermi na krajiny v regióne.
Terčom útokov islamskej republiky sú opakovane aj Bahrajn a Kuvajt, ktoré v stredu oznámili, že odrazili ďalšie letecké údery. Iránska armáda uviedla, že jej drony cielili na americké vojenské zariadenia ako napríklad raketové systémy Patriot na vojenskej základni v Kuvajte.
Tieto útoky Iránu nasledujú po utorňajších leteckých úderoch americkej armády na iránske zariadenie na odpaľovanie rakiet na ostrove Kešm neďaleko Hormuzského prielivu.
Spojené štáty podľa veliteľa iránskej armády pripravujú svoje jednotky, ale vojenské sily Iránu „pozorne a dôsledne sledujú ich pohyb“.
AFP pripomína, že tento týždeň dorazila do regiónu Blízkeho východu americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. Pridala sa tak k lodiam USS George H. W. Bush a USS George Washington, ktoré už v oblasti operujú.
„Ak by tento nepriateľ urobil chybu a zopakoval by kroky, ktoré ho predtým viedli k zúfalstvu, naša reakcia - zameraná na nepriateľa aj jeho podporovateľov - bude nepochybne zničujúcejšia a nebude poznať žiadne geografické hranice,“ vyhlásil Hátamí.
Irán na útoky Spojených štátov a Izraela, ktoré 28. februára rozpútali vojnu na Blízkom východe, reagoval raketovými a dronovými údermi na krajiny v regióne.
Terčom útokov islamskej republiky sú opakovane aj Bahrajn a Kuvajt, ktoré v stredu oznámili, že odrazili ďalšie letecké údery. Iránska armáda uviedla, že jej drony cielili na americké vojenské zariadenia ako napríklad raketové systémy Patriot na vojenskej základni v Kuvajte.
Tieto útoky Iránu nasledujú po utorňajších leteckých úderoch americkej armády na iránske zariadenie na odpaľovanie rakiet na ostrove Kešm neďaleko Hormuzského prielivu.
Spojené štáty podľa veliteľa iránskej armády pripravujú svoje jednotky, ale vojenské sily Iránu „pozorne a dôsledne sledujú ich pohyb“.
AFP pripomína, že tento týždeň dorazila do regiónu Blízkeho východu americká lietadlová loď USS Theodore Roosevelt. Pridala sa tak k lodiam USS George H. W. Bush a USS George Washington, ktoré už v oblasti operujú.