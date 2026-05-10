Veliteľ iránskych ozbrojených síl sa údajne stretol s vodcom Chameneím
Teherán 10. mája (TASR) - Šéf iránskeho centrálneho vojenského velenia Alí Abdolláhí sa stretol s najvyšším vodcom krajiny Modžatom Chameneím, ktorý sa od svojho vymenovania v marci tohto roka doposiaľ neobjavil na verejnosti, uviedla v nedeľu iránska štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Chameneí vydal „nové smernice a pokyny na pokračovanie operácií v konfrontácii s nepriateľom“, uviedla štátna televízia bez toho, aby špecifikovala, kedy sa spomínané stretnutie uskutočnilo.
Modžtabá Chameneí sa podľa dostupných informácií na verejnosti neobjavil od svojho vymenovania do funkcie 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára. Podľa dostupných informácií bol Modžtabá Chameneí pri americko-izraelských útokoch ťažko zranený.
Od svojho nástupu do funkcie sa Modžtabá Chameneí na verejnosti neobjavuje a komunikuje len prostredníctvom oficiálnych vyhlásení.
Hovorca komisie pre národnú bezpečnosť iránskeho parlamentu zároveň v nedeľu varoval Spojené štáty pred akýmikoľvek útokmi na plavidlá vo vodách Perzského zálivu a uviedol, že trpezlivosť Iránu je na konci.
„Naša zdržanlivosť sa dnešným dňom skončila, informuje AFP. Akýkoľvek útok na naše plavidlá vyvolá silnú a rozhodnú reakciu Iránu proti americkým lodiam a základniam,“ napísal Ebráhím Rezáí v príspevku na sieti X.“
