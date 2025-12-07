< sekcia Zahraničie
Veliteľ izraelskej armády: Línia prímeria v Gaze je novou hranicou

Autor TASR
Jeruzalem 7. decembra (TASR) - Šéf izraelských ozbrojených síl Ejal Zamir v nedeľu počas návštevy Pásma Gazy vyhlásil, že tzv. žltá línia, za ktorú sa stiahli izraelské sily po začiatku prímeria, je „novou hraničnou čiarou“. TASR tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Nedovolíme Hamasu, aby sa znovu etabloval. Kontrolujeme veľké časti Pásma Gazy a stojíme pozdĺž strategických línií. Žltá línia je novou hraničnou líniou, predsunutou obrannou líniou pre komunity a útočnou líniou,“ povedal počas návštevy izraelských jednotiek v mestách Bajt Hánún a Džabálijá.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu krátko predtým povedal, že Izrael čoskoro vstúpi do druhej fázy dohody o prímerí. Počas nej by sa mal Izrael ďalej stiahnuť a Hamas by mal začať s odzbrojovaním. Najskôr však podľa neho musia palestínski militanti vrátiť telo posledného zosnulého izraelského rukojemníka.
Agentúra Reuters v novembri s odvolaním na svoje zdroje napísala, že Pásmu Gazy s čoraz väčšou pravdepodobnosťou hrozí rozdelenie na dve územia, jedno pod kontrolou palestínskeho militantného hnutia Hamas, a druhé pod kontrolou Izraela.
