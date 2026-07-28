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Veliteľ juhoafrickej armády navštívil Rusko, plánujú posilniť väzby

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Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

V Moskve diskutovali o spoločných projektoch zameraných na zvýšenie bojovej pripravenosti armád oboch krajín, uviedol ruský rezort obrany.

Autor TASR
Moskva 28. júla (TASR) - Náčelník juhoafrickej armády Lawrence Mbatha v utorok rokoval s vedením ruskej armády v Moskve. Dohodli sa na posilnení väzieb medzi pozemnými silami svojich krajín, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Mbatha pricestoval na oficiálnu návštevu Ruska už po druhýkrát. Spolu s delegáciou podľa ruského ministerstva obrany po rokovaniach v Moskve navštívia vojenské akadémie a spoločnosti obranného priemyslu.

V Moskve diskutovali o spoločných projektoch zameraných na zvýšenie bojovej pripravenosti armád oboch krajín, uviedol ruský rezort obrany. „Boli dosiahnuté dohody o ďalšom posilnení spolupráce medzi pozemnými silami v rôznych oblastiach,“ dodal.

Južná Afrika sa snaží v ruskej vojne na Ukrajine zastávať neutrálne postavenie a zároveň udržiavať silné vzťahy s Ruskom ako partnerským členom skupiny BRICS.
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