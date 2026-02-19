< sekcia Zahraničie
Veliteľ Južného velenia USA navštívil Venezuelu
SOUTHCOM velil desiatkam útokov na lode, o ktorých Washington bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že prevážali drogy.
Autor TASR
Caracas 19. februára (TASR) - Veliteľ Južného velenia amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) generál Francis Donovan v stredu navštívil Venezuelu a rokoval s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a jej najvyššími ministrami, uviedla venezuelská vláda na sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
SOUTHCOM velil desiatkam útokov na lode, o ktorých Washington bez poskytnutia dôkazov tvrdí, že prevážali drogy. Pri útokoch zahynulo viac ako 130 ľudí. Donovan bol do funkcie vymenovaný americkým prezidentom Donaldom Trumpom v decembri, len niekoľko dní pred raziou, ktorá viedla k Madurovmu zatknutiu. Nahradil tak admirála, ktorý podľa správ médií spomínané útoky kritizoval.
Donovan sa stretol s Rodríguezovou, ministrom obrany Vladimirom Padrinom Lópezom a ministrom vnútra Diosdadom Cabellom, uvádza sa vo vyhlásení venezuelskej vlády na platforme X.
Podľa príspevku sa obe krajiny „dohodli na vytvorení programu bilaterálnej spolupráce s cieľom bojovať proti pašovaniu drog, terorizmu a migrácii“.
Veľvyslanectvo USA na sociálnej sieti uviedlo, že Donovan sa stretol s americkými vojakmi, ktorí strážia veľvyslanecké zariadenia, a následne sa stretol aj s členmi dočasnej venezuelskej vlády, „aby posúdil bezpečnostnú situáciu“.
Veľvyslanectvo, ktoré bolo po zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorého Washington obviňuje z účasti na obchodovaní s drogami, opäť obsadené, uviedlo, že Donovan mal „plodné stretnutia“ s dočasnými orgánmi Venezuely.
„Lídri zopakovali záväzok Spojených štátov k slobodnej, bezpečnej a prosperujúcej Venezuele v prospech venezuelského ľudu, Spojených štátov a západnej pologule,“ uvádza sa ďalej v stanovisku.
„Diskusie sa zamerali na bezpečnostnú situáciu, kroky potrebné na zabezpečenie implementácie trojfázového plánu prezidenta Donalda Trumpa – najmä stabilizáciu Venezuely – a dôležitosť spoločnej bezpečnosti v celej západnej pologuli,“ dodala americká ambasáda.
