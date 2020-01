Veliteľ letectva iránskych gárd prevzal zodpovednosť za tragédiu

Teherán 11. januára (TASR) - Veliteľ vzdušných síl iránskych revolučných gárd brigádny generál Amír Alí Hádžízáde prevzal v sobotu plnú zodpovednosť za zostrelenie ukrajinského dopravného lietadla, pri ktorom zahynulo v stredu všetkých 176 ľudí na jeho palube.



"Preberám plnú zodpovednosť a podrobím sa akémukoľvek rozhodnutiu, ktoré bude prijaté," povedal generál vo vysielaní iránskej štátnej televízie.



"Vo chvíli, keď som sa to dozvdel, som si pomyslel, že by som bol radšej mŕtvy než toto," dodal veliteľ.



Strela vypálená na ukrajinské lietadlo vybuchla podľa generálových slov v blízkosti lietadla, ktoré sa následne zrútilo.



"Bola to strela krátkeho doletu, ktorá explodovala vedľa lietadla. Preto mohol ten stroj ešte chvíľu pokračovať v lete," uviedol generál Hádžízáde. "Lietadlo vybuchlo až vtedy, keď dopadlo na zem," spresnil veliteľ leteckých síl revolučných gárd.