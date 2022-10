Veliteľ Revolučných gárd požiadal o okamžité ukončenie demonštrácií

Teherán 29. októbra (TASR) - Veliteľ iránskych Revolučných gárd generál Hosejn Salámí vyzval v sobotu na ukončenie viac než 40 dní trvajúcich pouličných protestov, ktoré zachvátili celú krajinu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Demonštranti by nemali trpezlivosť systému preťažovať," varoval generál, ktorého citovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA. "Našej mládeži to hovoríme ešte raz: dnes je posledný deň nepokojov. Už viac nevyjdite do ulíc," vyhlásil.



Nikto podľa neho demonštrantom nedovolí ďalej podnecovať neistotu a meniť univerzity v krajine na "bojové pole". Nepokoje, ktoré v krajine zúria od smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej v polovici septembra, označil Salámí za sprisahanie zo strany USA, Británie, Izraela a Saudskej Arábie. Tieto krajiny totiž podľa neho počas uplynulých rokov utrpeli od Iránu politické porážky. "Nebuďte šachovými figúrkami nepriateľov krajiny," odkázal generál mládeži v krajine. "Cesta späť je pre vás ešte otvorená," uviedol ďalej v odkaze adresovanom demonštrantom.



Pozorovatelia označili prejav hlavného veliteľa iránskych Revolučných gárd ako varovanie, aby sa protesty okamžite skončili - hoci je nepravdepodobné, že s tým bude mať úspech, cituje DPA.



Mahsá Amíníová (22) zomrela v Teheráne 16. septembra, tri dni po zatknutí mravnostnou políciou pre údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy. Jej smrť vyvolala najväčšie protesty v islamskej republike za uplynulé tri roky, voči ktorým iránske úrady tvrdo zasiahli.