Veliteľ RSF Daklú potvrdil ústup z hlavného mesta Chartúm

Chartúm 31. marca (TASR) - Veliteľ sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) Muhammad Hamdán Daklú v nedeľu potvrdil, že sa jeho jednotky stiahli z hlavného mesta Chartúm, nad ktorým prevzala kontrolu pravidelná sudánska armáda. Varoval však, že vojna sa ešte neskončila a jeho sily sa raz do hlavného mesta vrátia. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



„Potvrdzujem vám, že sme skutočne opustili Chartúm, ale vrátime sa s ešte väčším odhodlaním,“ povedal Daklú v prejave zverejnenom na sociálnych sieťach tri dni po tom, ako skupina vyhlásila, že z Chartúmu neustúpi. Jednotky RSF sa podľa Daklúa presunuli do susedného Omdurmánu. „Išlo o taktické rozhodnutie vedenia. Bolo to kolektívne rozhodnutie,“ informoval.



Agentúra Reuters upozorňuje, že sudánska armáda už kontroluje väčšinu Omdurmánu, kde sa nachádzajú aj dve veľké vojenské základne, a pravdepodobne má v úmysle zabezpečiť celú oblasť hlavného mesta. Tú tvoria tri mestá - Chartúm, Omdurmán a Bahri, rozdelené ramenami rieky Níl. Mestá od začiatku vojny opustila už viac ako polovica z približne 6,6 milióna obyvateľov.



V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Daklú.



Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnala z domovov a mnoho obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru. Armáda v súčasnosti kontroluje oblasti na východe a severe krajiny, zatiaľ čo RSF dobyla územia na juhu a západe Sudánu.