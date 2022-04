Veliteľ ruského námorníctva sa stretol s posádkou potopeného krížnika

Sevastopol 17. apríla (TASR) — Veliteľ ruského námorníctva admirál Nikolaj Jevmenov sa v Sevastopole stretol s posádkou potopeného raketového krížnika Moskva. Pri tejto príležitosti uviedol, že všetci jej členovia budú naďalej slúžiť v námorníctve. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters odvolávajúcej sa na oznámenie ruského ministerstva obrany zverejnené v sobotu.



Jevmenov podľa agentúry TASS ďalej povedal, že posádka krížnika Moskva bude v súlade so zákonom prepustená zo služby na dobu určitú — od mája do júna.



Zároveň ubezpečil, že tradície krížnika Moskva budú starostlivo zachované a budú pokračovať.



Ruské ministerstvo obrany zverejnilo zo stretnutia krátke video, na ktorom je vidieť Jevmenova a ďalších dvoch dôstojníkov stojacich vonku pred niekoľkými desiatkami námorníkov nastúpených v dvojrade. Kedy sa stretnutie uskutočnilo, ministerstvo neuviedlo.



Raketový krížnik Moskva sa potopil vo štvrtok. Rusko oficiálne popiera, že by plavidlo potopili Ukrajinci a tvrdí, že išlo o dôsledok výbuchu munície a následného požiaru na palube a tiež zlých poveternostných podmienok. Nie je známe ani to, či a koľko obetí si udalosť vyžiadala.