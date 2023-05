Veliteľ ruských ozbrojencov avizoval ďalšie útoky na ruské pohraničie

Kyjev/Moskva 25. mája (TASR) - Ruský veliteľ ozbrojencov, ktorí začiatkom týždňa prenikli na územie ruskej Belgorodskej oblasti, v stredu varoval Moskvu, že jeho skupina čoskoro podnikne viac takýchto vpádov na územie Ruska. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Denis Kapustin, ktorý sám seba označil za veliteľa tzv. Ruského dobrovoľníckeho zboru (RVC), hovoril s novinármi na ukrajinskej strane hranice s Ruskom deň po tom, čo Moskva podľa vlastných vyjadrení odrazila vpád do Belgorodskej oblasti.



Ukrajina v tejto súvislosti uviedla, že cezhraničný útok podnikli ruskí občania a zdôraznila, že ide o vnútorný spor samotných Rusov. K zodpovednosti za vpád sa okrem Ruského dobrovoľníckeho zboru aj tzv. Légia Sloboda Ruska.



Ruská armáda tvrdí, že militantov, ktorí vpád zrealizovali na obrnených vozidlách, zlikvidovala a tých, ktorí prežili, zatlačila späť na Ukrajinu, pripomína Reuters.



Kapustin naopak uviedol, že dvaja jeho bojovníci prišli o život a 12 ďalších utrpelo zranenia. "Myslím si, že nás na tej strane budete vidieť znova," dodal s tým, že počas vpádu do Belgorodskej oblasti sa jeho bojovníci zmocnili viacerých obrnených vozidiel a protidronových pušiek.



Na otázku v súvislosti s tvrdením západných médií, že jeho ozbrojenci na vpád použili americké vojenské vybavenie určené na obranu Ukrajiny pred ruskou inváziou, Kapustin priamo neodpovedal.



"Presne viem, odkiaľ mám svoje zbrane. Žiaľ, nie je to od západných partnerov," uviedol.



Kapustin tiež naznačil, že západné vojenské vybavenie, ktorého sa Rusko zmocnilo v bojoch o východoukrajinské mesto Bachmut, môže skončiť na čiernom trhu, cituje Reuters.



Podľa britskej vojenskej rozviedky zatiaľ nie je možné presne určiť, aké diverzné skupiny prenikli začiatkom týždňa z Ukrajiny na ruské územie.



Infiltráciu svojich ozbrojencov na ruské územie predtým ohlásila Légia Sloboda Ruska - dobrovoľnícka jednotka údajne bojujúca na strane Ukrajiny. Podľa bojovníkov légie tento výpad na ruské územie uskutočnili spolu s Ruským dobrovoľníckym zborom. Moskva pripisuje vinu za útok Kyjevu, ktorý však akúkoľvek zodpovednosť zaň odmieta.