< sekcia Zahraničie
Veliteľ síl NATO v Európe Grynkewich: Rusko nehľadá konflikt s NATO
Podľa Grynkewicha si ruskí vojaci a ich velenie musia uvedomiť, že ak by sa pokúsili na pobaltské štáty zaútočiť, neuspejú.
Autor TASR
Moskva/Berlín 12. júna (TASR) - Rusko nehľadá konflikt so Severoatlantickou alianciou, vyhlásil americký generál Alexus Grynkewich, najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS a portálu dw.com/ru.
„Myslím si, že viete, že Rusko nehľadá konflikt s NATO. Chápe, že sme obranná aliancia, že máme celý rad asymetrických výhod, s ktorými jednoducho nemôže súperiť,“ povedal americký generál na štvrtkovej tlačovej konferencii v Berlíne, ktorá sa konala počas Medzinárodnej leteckej výstavy ILA.
Podľa Grynkewicha si ruskí vojaci a ich velenie musia uvedomiť, že ak by sa pokúsili na pobaltské štáty zaútočiť, neuspejú. Jeho úlohou ako veliteľa SACEUR je zabezpečiť, aby k ruskému útoku „nedošlo zajtra“ a aby Rusko pochopilo, že podobný scenár nebude úspešný. „A keďže oni (ruské sily) vedia, že neuspejú, nebudú niečo podobné riskovať,“ dodal. Súčasne poznamenal, že v rámci operácií spojeneckého velenia veľmi pozorne sledujú pohyby vojsk.
TASS v tejto súvislosti pripomenula slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý povedal, že tvrdenia o údajnom blížiacom sa útoku Ruska na Európu sú nielenže nezmyslom, ale provokáciou a dezinformáciou s cieľom oklamať vlastné obyvateľstvo.
Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe nechcel poskytnúť „presnú a hodnovernú prognózu“ vývoja situácie na ukrajinskom fronte, ale označil ju za „relatívne stabilnú“. Podľa Grynkewicha si však ukrajinské ozbrojené sily počínajú pomerne úspešne. „Keď Rusi útočia, sotva postupujú a aj to sprevádzajú obrovské ruské straty,“ dodal. „Je to krutá vojna. Trvá už piaty rok a bol by to veľký úspech, keby sme ju mohli ukončiť,“ zdôraznil americký generál.
„Myslím si, že viete, že Rusko nehľadá konflikt s NATO. Chápe, že sme obranná aliancia, že máme celý rad asymetrických výhod, s ktorými jednoducho nemôže súperiť,“ povedal americký generál na štvrtkovej tlačovej konferencii v Berlíne, ktorá sa konala počas Medzinárodnej leteckej výstavy ILA.
Podľa Grynkewicha si ruskí vojaci a ich velenie musia uvedomiť, že ak by sa pokúsili na pobaltské štáty zaútočiť, neuspejú. Jeho úlohou ako veliteľa SACEUR je zabezpečiť, aby k ruskému útoku „nedošlo zajtra“ a aby Rusko pochopilo, že podobný scenár nebude úspešný. „A keďže oni (ruské sily) vedia, že neuspejú, nebudú niečo podobné riskovať,“ dodal. Súčasne poznamenal, že v rámci operácií spojeneckého velenia veľmi pozorne sledujú pohyby vojsk.
TASS v tejto súvislosti pripomenula slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý povedal, že tvrdenia o údajnom blížiacom sa útoku Ruska na Európu sú nielenže nezmyslom, ale provokáciou a dezinformáciou s cieľom oklamať vlastné obyvateľstvo.
Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe nechcel poskytnúť „presnú a hodnovernú prognózu“ vývoja situácie na ukrajinskom fronte, ale označil ju za „relatívne stabilnú“. Podľa Grynkewicha si však ukrajinské ozbrojené sily počínajú pomerne úspešne. „Keď Rusi útočia, sotva postupujú a aj to sprevádzajú obrovské ruské straty,“ dodal. „Je to krutá vojna. Trvá už piaty rok a bol by to veľký úspech, keby sme ju mohli ukončiť,“ zdôraznil americký generál.