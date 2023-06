Veliteľ síl NATO v Kosove vyzval Prištinu a Belehrad na rokovania

Priština 20. júna (TASR) - Veliteľ mierovej misie NATO v Kosove (KFOR) generálmajor Angelo Michele Ristuccia vyzval v pondelok Belehrad a Prištinu, aby upustili od "márnej rétoriky" a rokovali o znížení zvýšeného napätia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Znovu vyzývam obe strany, aby sa vyhli akejkoľvek márnej rétorike a tejto výzve čelili späť pri rokovacom stole, čo je jediný spôsob na vyriešenie tejto situácie," uviedol Ristuccia tri týždne po tom, čo pri potýčkach so Srbmi utrpelo zranenia 38 vojakov KFOR.



Incident spred troch týždňov bol pritom podľa neho najhorším vzplanutím vášni, ktorým vojaci KFOR čelili od roku 2004. "Je potrebné, aby obe strany okamžite deeskalovali (napätie), aby našli riešenie len prostredníctvom politiky a diplomacie," uviedol veliteľ.



Zároveň zdôraznil, že Priština a Belehrad musia nájsť spôsob, ako dokážu spoločne existovať. "Nikto si nevyberá svojich susedov, no musí nájsť najlepšie riešenie pre život v mieri s týmito susedmi. Je to politická záležitosť, politický problém," uviedol Ristuccia.



Európska únia, ktorá stojí na čele medzinárodných snáh o normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, vyzvala srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a kosovského premiéra Albina Kurtiho, aby sa na budúci týždeň stretli v Bruseli.



Podľa Vučiča by však rokovania boli zbytočné a Kurti zase žiada, aby Srbsko najskôr prepustilo troch kosovských policajtov, ktorých uväznilo.



Napätie medzi Belehradom a Prištinou vzrástlo od májového dosadenia etnických albánskych starostov v štyroch obciach na severe Kosova, ktoré sa uskutočnilo za asistencie kosovskej polície. Starostovia boli zvolení v aprílových komunálnych voľbách, ktoré kosovskí Srbi bojkotovali.



Vzhľadom na situáciu NATO prednedávnom posilnilo svoju mierovú misiu v Kosove o ďalších 500 tureckých vojakov. Celkovo je do misie KFOR tak v súčasnosti zapojených 4500 vojakov, čo je po rokoch postupného znižovania tohto počtu výrazný nárast, píše AFP.



"Fakt, že NATO poslalo tieto posily... svedčí o našom plnom nasadení a o tom, ako vážne NATO situáciu berie," uviedol Ristuccia.