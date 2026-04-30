Veliteľ ukrajinskej armády nariadil časové obmedzenie služby na fronte
Autor TASR
Kyjev 30. apríla (TAS)R - Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj nariadil vo štvrtok obmedziť na dva mesiace službu vojakov na predných pozíciách na fronte. Cieľom tohto kroku je vyriešiť kľúčový problém ukrajinskej armády, ktorým je nedostatok vojakov vo vojne s Ruskom trvajúcej už piaty rok. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.
Syrského výnos prišiel po častých správach o ukrajinských vojakoch, ktorí slúžia niekedy celé mesiace v lokalitách vystavených ruským útokom. Pred niekoľkými dňami vyvolali v krajine pobúrenie fotografie vysilených príslušníkov 14. samostatnej mechanizovanej brigády, ktoré zverejnili ich príbuzní.
Veliteľ ukrajinskej armády vo vyhlásení uviedol, že dominantné postavenie dronov skomplikovalo logistiku na bojisku a významne zmenilo koncepciu bojových operácií.
„Velitelia musia zabezpečiť vytvorenie podmienok na to, že vojaci zostanú na svojich pozíciách najviac dva mesiace, po ktorých nasleduje povinná rotácia, ktorá sa musí uskutočniť do jedného mesiaca,“ napísal generál.
„Včasná rotácia je záležitosťou nielen organizácie služby, ale aj zachovania životov našich vojakov a stability obrany,“ doplnil Syrskyj. Nariadenie sa týka aj povinných lekárskych prehliadok a včasného zásobovania frontových jednotiek potravinami a muníciou.
Ukrajina má zväčša počas vojny, ktorú rozpútalo Rusko vo februári 2022, nedostatok vojakov. Záujem o službu v armáde upadal v dôsledku správ o slabom výcviku a podpore, ako aj o tvrdých metódach náborových dôstojníkov, dodal Reuters.
