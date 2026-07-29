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Nový veliteľ ukrajinskej armády telefonoval s Alexusom Grynkewichom
V stredajšom príspevku na sociálnych sieťach Drapatyj uviedol, že Grynkewichovi načrtol svoju víziu, ako dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 29. júla (TASR) - Nedávno vymenovaný hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Mychajlo Drapatyj absolvoval svoj prvý telefonický rozhovor s najvyšším veliteľom spojeneckých síl NATO v Európe Alexusom Grynkewichom. Rozhovor sa uskutočnil necelý týždeň po nástupe Drapatého do funkcie, v ktorej vystriedal Olexandra Syrského, informovala agentúra DPA.
V stredajšom príspevku na sociálnych sieťach Drapatyj uviedol, že Grynkewichovi načrtol svoju víziu, ako dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom a aké vojenské kapacity by na to boli potrebné.
Rozhovor s americkým generálom sa týkal aj rozširovania ukrajinských úderov hlboko v ruskom vnútrozemí a opatrení, ktoré by jeho jednotkám bránili v infiltrácii obranných línií Ukrajiny.
Tá v poslednom období výrazne zintenzívnila útoky dronmi a raketami na ciele v Rusku vzdialené aj stovky kilometrov od frontovej línie. Podľa informácií západných médií Kyjev pri niektorých útokoch dlhého dosahu využíva spravodajskú podporu svojich západných spojencov.
„Pracujeme na zvýšení počtu strát nepriateľa a znížení ekonomických možností Moskvy. Na tento účel využívame asymetrické prístupy a ukrajinské technológie,“ uviedol Drapatyj vo vyhlásení. Útoky, ktorých cieľom sú aj ropné rafinérie, v niektorých prípadoch narušili dodávky palív v Rusku a na ním okupovaných územiach Ukrajiny. V uplynulých týždňoch zároveň vzrástol počet civilných obetí v dôsledku týchto úderov.
V stredajšom príspevku na sociálnych sieťach Drapatyj uviedol, že Grynkewichovi načrtol svoju víziu, ako dosiahnuť víťazstvo nad Ruskom a aké vojenské kapacity by na to boli potrebné.
Rozhovor s americkým generálom sa týkal aj rozširovania ukrajinských úderov hlboko v ruskom vnútrozemí a opatrení, ktoré by jeho jednotkám bránili v infiltrácii obranných línií Ukrajiny.
Tá v poslednom období výrazne zintenzívnila útoky dronmi a raketami na ciele v Rusku vzdialené aj stovky kilometrov od frontovej línie. Podľa informácií západných médií Kyjev pri niektorých útokoch dlhého dosahu využíva spravodajskú podporu svojich západných spojencov.
„Pracujeme na zvýšení počtu strát nepriateľa a znížení ekonomických možností Moskvy. Na tento účel využívame asymetrické prístupy a ukrajinské technológie,“ uviedol Drapatyj vo vyhlásení. Útoky, ktorých cieľom sú aj ropné rafinérie, v niektorých prípadoch narušili dodávky palív v Rusku a na ním okupovaných územiach Ukrajiny. V uplynulých týždňoch zároveň vzrástol počet civilných obetí v dôsledku týchto úderov.