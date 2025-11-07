< sekcia Zahraničie
Veliteľ ukrajinských síl: Zintenzívňujeme útoky pri Dobropille
Syrskyj vo vyhlásení upresnil, že ukrajinské sily sa zameriavajú na zabezpečenie logistických trás a na vytláčanie ruských vojakov z budov v meste.
Autor TASR,aktualizované
Kyjev 7. novembra (TASR) - Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj v piatok oznámil, že jednotky Kyjeva zintenzívňujú útoky na ruské sily v okolí výchoukrajinského mesta Dobropilľa v Doneckej oblasti. Armáda sa tým snaží zmierniť tlak na neďaleký Pokrovsk, do ktorého nedávno prenikli ruskí vojaci. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily pokročili hlbšie do Pokrovska a vojaci počas pouličných bojov postupujú od domu k domu v snahe vytlačiť ukrajinské jednotky z tohto strategicky dôležitého mesta na Donbase. Moskva tiež tvrdí, že Ukrajinci sú v meste obkľúčení.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok večer upresnil, že v meste sa nachádza viac ako 300 ruských vojakov, ktorí v uplynulých dňoch podnikli 220 útokov. Rusku sa však podľa Zelenského nepodarilo postúpiť pri neďalekých mestách Siversk, Kramatorsk a Kosťantynivka.
„Pre Rusko je mimoriadne dôležité urobiť všetko čo je v jeho silách, aby obsadilo Pokrovsk,“ myslí si Zelenskjy. Moskva sa podľa neho snaží Spojeným štátom ukázať, že na bojisku ruské sily dosahujú úspech a že dokáže prevziať kontrolu nad celým Donbasom.
Pokrovsk ako kľúčový dopravný uzol v Doneckej oblasti je pod mimoriadnym tlakom a ruské sily k nemu pomaly postupujú už viac ako rok. Kyjev pripustil, že situácia v meste je zložitá a nasadil špeciálne jednotky na ochranu tamojších kľúčových logistických trás. Odmieta však, že by bolo mesto obkľúčené.
Moskva chce obsadiť celý Donbas, teda Luhanskú a Doneckú oblasť. Ukrajina stále kontroluje asi 10 percent tohto územia, zvyšok už okupuje Rusko
