Veliteľa Kosovskej oslobodzovacej armády odsúdili za vojnové zločiny

Haag 16. júla (TASR) - Osobitný súd so sídlom v holandskom Haagu zaoberajúci sa vojnovými zločinmi v Kosove odsúdil v utorok bývalého veliteľa Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) Pjetëra Shalu na 18 rokov väzenia. Uznal ho za vinného z vojnových zločinov počas vojny v Kosove v rokoch 1998 a 1999. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters, AFP a portálu Balkan Insight.



Shalu odsúdili za vojnové zločiny vrátane mučenia, vraždy a svojvoľného zadržiavania, ktorých sa dopustil, keď viedol provizórne väzenie v továrni v albánskom meste Kukës. Zadržiavané osoby tam príslušníci UČK týrali a najmenej jedného človeka zabili.



Podľa obžaloby v továrni od 17. mája do 5. júna 1999 zadržali, vypočúvali a mučili 18 ľudí. Obete, väčšinou kosovskí Albánci, ale aj Rómovia, boli väznení za údajnú spoluprácu so Srbskom alebo za odpor voči UČK.



"Shala bol prvý, kto udrel zadržaných," uviedla sudkyňa Mappie Veldtová-Fogliaová vo svojej záverečnej reči. Zdôraznila, že "svedkovia si výslovne spomínajú na jeho brutalitu".



Shala na verdikt reagoval nahnevanými výkrikmi: "Viac, viac!" Na súde trval na svojej nevine.



Osobitný súd pre vojnové zločiny v Kosove vznikol v Haagu v dôsledku medzinárodného tlaku v roku 2015. Je súčasťou kosovskej justície, avšak jeho členmi sú zahraniční sudcovia a prokurátori. Západné krajiny sa totiž obávali, že kosovský súdny systém nie je dostatočne odolný na to, aby dokázal potrestať a zločiny spáchané UČK.



Súd doteraz vyniesol len jeden rozsudok za vojnové zločiny. Veliteľa UČK Saliho Mustafu v decembri 2023 odsúdil na 22 rokov väzenia za svojvoľné zadržiavanie, mučenie a vraždy.



V súčasnosti prebieha aj proces s bývalým prezidentom Kosova Hashimom Thačim, ktorý je obvinený z desiatok vrážd a ďalších zločinov.