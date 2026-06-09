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Velitelia armád Pakistanu a Libanonu rokovali o posilnení spolupráce
Zdroj z Libanonu povedal, že návšteva súvisí so širšími mierovými rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Islamabad 9. júna (TASR) - Velitelia pakistanských a libanonských ozbrojených síl sa v utorok počas stretnutia v Pakistane dohodli na posilnení spolupráce. Zdroj z Libanonu pre agentúru AFP povedal, že návšteva súvisí so širšími mierovými rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe, píše TASR
Veliteľ libanonskej armády Radúlf Hajkal odcestoval v sobotu na stretnutie so svojím pakistanským kolegom Ásimom Munírom. Rokovali o „otázkach spoločného záujmu, meniacom sa prostredí regionálnej bezpečnosti, obrannej spolupráci a vyhliadkach na posilnenie bilaterálnych vojenských vzťahov,“ uvádza sa v utorkovom vyhlásení mediálneho oddelenia pakistanskej armády. Munír „zdôraznil odhodlanie pakistanskej armády rozširovať spoluprácu v oblasti obrany s libanonskými ozbrojenými silami,“ píše sa v správe.
Konflikt v Libanone medzi Izraelom a Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh sa stal ústredným bodom snáh o formálne ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump vyjadril frustráciu z pomalého pokroku mierových rokovaní a v utorok uviedol, že vyjednávači sú v „záverečnej fáze“ dosiahnutia dohody.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf tvrdí, že dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny bola „na dosah“, no v nedeľu vypukli nové boje medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa neskôr v pondelok zastavili. Pakistan je sprostredkovateľom rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán trvá na tom, že akákoľvek dohoda by mala zahŕňať aj Libanon.
Veliteľ libanonskej armády Radúlf Hajkal odcestoval v sobotu na stretnutie so svojím pakistanským kolegom Ásimom Munírom. Rokovali o „otázkach spoločného záujmu, meniacom sa prostredí regionálnej bezpečnosti, obrannej spolupráci a vyhliadkach na posilnenie bilaterálnych vojenských vzťahov,“ uvádza sa v utorkovom vyhlásení mediálneho oddelenia pakistanskej armády. Munír „zdôraznil odhodlanie pakistanskej armády rozširovať spoluprácu v oblasti obrany s libanonskými ozbrojenými silami,“ píše sa v správe.
Konflikt v Libanone medzi Izraelom a Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh sa stal ústredným bodom snáh o formálne ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump vyjadril frustráciu z pomalého pokroku mierových rokovaní a v utorok uviedol, že vyjednávači sú v „záverečnej fáze“ dosiahnutia dohody.
Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf tvrdí, že dohoda medzi USA a Iránom o ukončení vojny bola „na dosah“, no v nedeľu vypukli nové boje medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa neskôr v pondelok zastavili. Pakistan je sprostredkovateľom rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán trvá na tom, že akákoľvek dohoda by mala zahŕňať aj Libanon.