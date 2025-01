Velitelia ochranky prezidenta Južnej Kórey odmietli prísť na výsluch

Soul 4. januára (TASR) - Dvaja najvyšší predstavitelia ochranky juhokórejského prezidenta (PSS) odmietli žiadosť polície, aby sa v sobotu dostavili na výsluch. Informovala o tom agentúra Jonhap, píše TASR.



PSS v správe pre médiá uviedla, že vzhľadom na závažnosť situácie pri zaisťovaní bezpečnosti pre suspendovaného prezidenta Jun Sok-jola nemôžu náčelník PSS a ani jeho zástupca opustiť svoje posty "ani na chvíľu". PSS dodala, že s políciou rokovala o preložení výsluchu.



Avizovaný výsluch sa mal uskutočniť deň po tom, ako sa Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) v piatok pokúsil vykonať rozkaz na Junovo zatknutie za jeho neúspešný pokus o vyhlásenie stanného práva v Južnej Kórei. CIO bol však nútený svoju akciu zastaviť po spore s predstaviteľmi PSS a vojakmi. Vstup do prezidentskej rezidencie okrem vojakov a PSS zablokovalo aj asi 200 ľudí.



Agentúra Jonhap dodala, že šesť opozičných strán na čele s Demokratickou stranou teraz žiada potrestanie náčelníka PSS v súvislosti s jeho podielom na sabotovaní pokusu o Junovo zatknutie. Opozícia žiada náčelníkovo odvolanie z funkcie a vznesenie obvinenia z marenia úradných povinností, zatajenia páchateľa a zneužitia právomocí.



Opozícia okrem toho obvinila vedenie PSS zo spolupáchateľstva pri sabotovaní snáh CIO o vykonanie zatykača vydaného na suspendovaného prezidenta. Zo zodpovednosti za patovú situáciu opozícia obvinila aj úradujúceho prezidenta Čchoi Sang-mok, na ktorého naliehala, aby primal PSS k spolupráci s CIO.



Zatykač na Jun Sok-jola bol vydaný v súvislosti s vyšetrovaním jeho rozhodnutia z 3. decembra o vyhlásení stanného práva. Okrem zatykača na Juna, ktorého platnosť sa skončí v pondelok 6. januára, vydal súd aj príkaz na domovú prehliadku.



Vyhlásenie stanného práva uvrhlo Južnú Kóreu do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia. Napätie sa vystupňovalo, keď parlament schválil aj odvolanie dočasného prezidenta Han Tok-sua. Iniciovala ho opozícia za to, že odmietol dokončiť impeachment voči Junovi. Novým dočasným prezidentom sa tak stal Čchoi Sang-mok.