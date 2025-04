Veliteľku základne USA v Grónsku odvolali po Vanceovej návšteve

Kodaň 11. apríla (TASR) - Veliteľku americkej základne v Grónsku, plukovníčku Susan Meyersovú, ktorá sa dištancovala od vyjadrení viceprezidenta USA J. D. Vancea, odvolali. Vo funkcii ju nahradí plukovník Shawn Lee. Informovala o tom v piatok agentúra AFP, zo správy ktorej čerpala TASR.



Počas svojej nedávnej návštevy vojenskej základne Pituffik Vance kritizoval Dánsko za to, že „neurobilo dosť pre Grónčanov“ tým, že tu údajne neinvestovalo do bezpečnosti. O tento ostrov prejavuje opakovane záujem americký prezident USA Donald Trump.



Meyersová v e-maili zaslanom 31. marca, ku ktorému sa dostal portál Military, napísala, že „strávila víkend premýšľaním o (Vanceovej) návšteve - o vykonaných činoch, vyslovených slovách a o tom, ako to muselo každého z vás ovplyvniť.“



Podľa nemenovaného zdroja boli adresátmi e-mailu všetci zamestnanci základne vrátane tých z Dánska a Grónska, ktorí sa v nej nachádzajú. Zdanlivým cieľom správy bolo podľa Military „vytvoriť jednotu medzi letcami a strážcami, ako aj Kanaďanmi, Dánmi a Grónčanmi, ktorí tam pracujú, po Vanceovom vystúpení.“



„Nepredpokladám, že rozumiem súčasnej politike, ale viem, že obavy americkej administratívy, o ktorých v piatok hovoril viceprezident Vance, neodrážajú situáciu na vesmírnej základni Pituffik,“ napísala plukovníčka, ktorá americké zariadenie viedla od júla minulého roka.



„Od veliteľov sa očakáva, že budú dodržiavať najvyššie štandardy správania, najmä pokiaľ ide o zachovanie nestrannosti pri výkone svojich povinností,“ uviedli Vesmírne sily USA vo svojom vyhlásení vo štvrtok neskoro večer.



Hovorca Pentagónu Sean Parnell na sieti X zase napísal, že na ministerstve obrany „nebudú tolerované aktivity, ktoré by podkopávali velenie alebo agendu prezidenta Trumpa“.



Americký prezident trvá na tom, že Spojené štáty potrebujú Grónsko pre národnú aj medzinárodnú bezpečnosť, a odmieta vylúčiť použitie sily pre dosiahnutie tohto cieľa.