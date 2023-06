Veliteľom zboru Eurocorps je prvýkrát v jeho histórii poľský generál

Brusel 29. júna (TASR) - Zboru rýchlej reakcie európskej armády, známeho pod názvom Eurocorps, bude po prvý raz v histórii veliť poľský generál. S odkazom na štvrtkovú správu agentúry AFP o tom informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Od štvrtku je na čele tohto zboru poľský generál Jaroslaw Gromadziňski, ktorý vo funkcii nahradil Belgičana Petra Devogelaera. Gromadziňski sa tak stal v poradí 16. generálom, ktorý obsadí rotujúce velenie Eurocorpsu - veliteľ tohto zboru sa mení každé dva roky.



Poľsko vstúpilo do Eurocorpsu v januári 2022.



"Dnes čelíme zložitým a mnohorozmerným výzvam. Sme svedkami rozsiahlej invázie na Ukrajinu a hybridných útokov na hranice našich krajín na východe, zatiaľ čo si južnejšie, na Blízkom východe a v Afrike, vývoj bezpečnostnej situácie už vyžiadal veľa ľudských životov a podnietil masové migračné hnutia," vyhlásil generál Gromadziňski vo svojom prejave pri nástupe do úradu.



Upozornil, že ním opísaný bezpečnostný kontext posilnil a dokonca upevnil väzby a spoluprácu, ktoré spájajú EÚ a NATO a tiež ich spojencov a partnerov.



"Som pevne presvedčený, že Eurocorps ako mnohonárodná sila, posilnená solídnymi operačnými skúsenosťami, dokáže čeliť všetkým výzvam dneška i zajtrajška," dodal Gromadziňski.



V uplynulých mesiacoch pôsobil poľský generál aj v medzinárodnom asistenčnom tíme pre Ukrajinu v nemeckom Wiesbadene, kde mal spolu s dôstojníkmi armády USA na starosti výcvik ukrajinských vojakov, uviedla poľská televízia.



Eurocorps je jedinečný armádny zbor v rámci Európskej únie, ktorý združuje tisíc vojakov zo šiestich členských krajín nazývaných "rámcové národy" - Belgicko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko, Španielsko a teraz už aj Poľsko. Uvedených šesť krajín financuje a riadi tento zbor.



Eurocorps podporuje aj niekoľko "pridružených národov" - Grécko, Rakúsko, Rumunsko, Taliansko - a mimo EÚ aj Turecko -, ktoré poskytujú dôstojníkov do jeho generálneho štábu.



Poslaním armádneho zboru je viesť a koordinovať rozsiahle mnohonárodné operácie pre EÚ a NATO, a za istých okolností môže Eurocorps veliť pozemným silám v počte do 60.000 vojakov.



Eurocorps má sídlo v Štrasburgu - meste, ktoré sa stalo symbolom francúzsko-nemeckého zmierenia a európskej integrácie.



