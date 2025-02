Veľká Británia a Írsko chcú rokovať s polovojenskými skupinami

Belfast 25. februára (TASR) - Vlády Veľkej Británie a Írska posúdia možnosť zorganizovať rokovania so zástupcami polovojenských skupín, ktoré sú stále aktívne a podieľajú sa na trestnej činnosti v Severnom Írsku. Podľa britského ministra pre Severné Írsko Hilaryho Benna ich chcú vyzvať, aby svoje skupiny rozpustili. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nezávislá spravodajská komisia (IRC) ma monitorovanie polovojenských skupín v utorok uviedla, že naďalej držia kontrolujú niektoré komunity prostredníctvom zastrašovania, finančného vydierania a obchodovania s drogami. Vydala preto odporúčanie vládam stretnúť sa so zástupcami polovojenských organizácií.



Vlády sa zatiaľ dohodli na vymenovaní nezávislého experta, ktorý po prieskume posúdi, či by bol takýto proces možný.



"Chcem, aby bolo jasné, že toto nie je začiatok samotného formálneho procesu. Polovojenským skupinám ani jednotlivcom nebude ponúknutá žiadna finančná odmena výmenou za ukončenie násilia," uviedol Benn.



Na Veľkú noc v roku 1998 väčšinu násilia v Severnom Írsku ukončila Veľkopiatková dohoda, ktorá viedla k odzbrojeniu írskych republikánskych a probritských lojalistických militantných skupín. Menšie odštiepené frakcie sú však dodnes zapojené do trestnej činnosti.



Britská spravodajská služba MI5 minulý rok znížila úroveň nebezpečenstva pred terorizmom v Severnom Írsku zo "závažný" na "značný". IRC vo svojej siedmej výročnej správe v utorok uviedla, že hoci v minulom roku došlo k poklesu počtu strelieb alebo bombových útokov, polovojenské skupiny naďalej "zostávajú skutočnou obavou".