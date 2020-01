Veľká Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie

Ukončenie členstva v medzinárodnej organizácii bolo na ostrovoch predmetom diskusií už od samotného pripojenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHS) 1. januára 1973. Už o dva roky neskôr sa uskutočnilo referendum. Všetky administratívne celky okrem súostroví Shetlandy a Vonkajšie Hebridy sa vyjadrili väčšinovým "áno", teda 67,2 percenta voličov sa vyslovili za to, aby Spojené kráľovstvo zostalo v EHS. História sa po štyridsiatich rokoch opakovala. Konzervatívec David Cameron sľúbil v roku 2013 pred voľbami, že ak ich jeho strana vyhrá, presadí referendum o zotrvaní Britov v Európskej únii. V novembri 2015 zverejnil svoje požiadavky na reformu EÚ, o ktorých európski lídri rokovali 19. februára 2016. Deň na to vyhlásil premiér Cameron referendum a vyzval Britov, aby hlasovali za zotrvanie v Únii. V referende, ktoré sa konalo 23. júna 2016, hlasovalo za vystúpenie z EÚ 51,9 percenta voličov, 48,1 percenta si želalo zotrvanie v Únii. Na hlasovaní sa zúčastnilo 71,8 percenta zo všetkých oprávnených voličov. Vzhľadom na výsledky referenda britský premiér David Cameron oznámil, že v októbri 2016 odstúpi z postu premiéra. Vo funkcii ho vystriedala Theresa Mayová. Mayovej sa však nepodarilo dohodu o odchode, vyrokovanej s predstaviteľmi EÚ, presadiť v britskom parlamente ani na tretíkrát a tak po jej rezignácii prebral zodpovednosť bývalý starosta Londýna, minister zahraničných vecí a popredná osobnosť v kampani za brexit Boris Johnson. Archívne foto: Britský premiér a líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson gestikuluje počas prejavu pred sídlom na Downing Street 10 v Londýne 24. júla 2019. Boris Johnson sa stal oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. Foto: TASR/AP Počas skoro štyroch rokov od uplynutia vyhlásení výsledkov referenda sa v Británii nielen vymenili traja premiéri, ale konali sa aj dvoje parlamentné voľby. Konzervatívci vyhrali obe, v predčasných voľbách v decembri 2019 dokonca získal Johnson väčšinu, a teda zástancom brexitu už prakticky nič nestálo v ceste. Prvým februárovým dňom začína 11-mesačné prechodné obdobie, kedy pre Britániu naďalej platia európske pravidlá, no nebude už musieť prispievať do rozpočtu. Kľúčovým bodom je vyrokovanie obchodnej dohody medzi oboma stranami. Ak sa tak nestane, Veľká Británia opustí EÚ bez dohody. Udalosti od referenda o brexite do odchodu Britov z EÚ 23. júna 2016 - Občania v referende odhlasovali vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (EÚ), označované neformálne ako brexit. 24. júna 2016 - Výsledky potvrdili, že britskí voliči v referende rozhodli o vystúpení svojej krajiny z EÚ. Za brexit hlasovalo 51,9 percenta zúčastnených voličov, za zotrvanie Británie v EÚ 48,1 percenta. Účasť dosiahla 72,2 percenta. Vzhľadom na výsledky referenda britský premiér David Cameron ohlásil, že odstúpi z postu premiéra. Vo funkcii ho vystriedala Theresa Mayová. Volička odchádza z volebnej miestnosti , ktorá sa nachádza "v pube bez mena" v Londýne počas referenda vo štvrtok 23. júna 2016. Foto: TASR/AP 13. júla 2016 - Kráľovná Alžbeta II. prijala demisiu britského premiéra Davida Camerona. Ihneď nato prišla do kráľovského paláca nová predsedníčka Konzervatívnej strany Theresa Mayová, ktorú kráľovná poverila zostavením novej vlády. 13. marca 2017 - Britský parlament schválil v pôvodnej podobe návrh zákona o brexite. O tri dni nato ho odobrila kráľovná Alžbeta II. 29. marca 2017 - Spojené kráľovstvo oficiálne listom oznámilo uplatnenie článku 50 Lisabonskej zmluvy, čím sa začal proces vystúpenia krajiny z EÚ. List prevzal v Bruseli od britského veľvyslanca Tima Barrowa predseda Európskej rady Donald Tusk. 8. júna 2017 - Britskí voliči hlasovali v predčasných parlamentných voľbách. Konzervatívna strana britskej premiérky Theresy Mayovej prišla vo voľbách o absolútnu väčšinu v parlamente, zostala však najsilnejším politickým subjektom a Mayová zostala vo funkcii. Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP 20. decembra 2017 - Prechodné obdobie po oficiálnom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ by nemalo presiahnuť 31. december 2020, oznámil hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier. 14. novembra 2018 – Britská vláda schválila návrh dohody o brexite. Premiérka Theresa Mayová dohodu označila za najlepšiu, akú bolo možné vyrokovať. 22. novembra 2018 – Britská strana a EÚ sa dohodli na podobe politickej deklarácie, ktorá bude upravovať vzťahy oboch strán po brexite. Spolu s 585-stranovou dohodou o brexite mal dokument schváliť summit EÚ 25. novembra. Podľa deklarácie by sa mali vzťahy medzi Britániou a Úniou zakladať na rovnováhe práv a povinností. 25. novembra 2018 - Lídri EÚ schválili na mimoriadnom summite v Bruseli dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch medzi Britániou a Úniou. 15. januára 2019 - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie. Za schválenie dohody o odchode Británie z EÚ hlasovalo 202 poslancov, 432 bolo proti. 7. februára 2019 - Britská premiérka Theresa Mayová prisľúbila, že dosiahne dohodu o brexite, ktorá zaistí, že Británia vystúpi z Európskej únie podľa plánu 29. marca. Mayová prisľúbila, že súčasťou dohody o brexite bude írska poistka. 27. marca 2019 - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili návrh zákona, podľa ktorého Británia opustí Európsku úniu 12. apríla alebo 22. mája v závislosti od toho, či bude schválená dohoda o brexite vyrokovaná vládou premiérky Theresy Mayovej. 29. marca 2019 - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu ani na tretí pokus neschválili dohodu o odchode Británie z Európskej únie, ktorú s Bruselom uzavrela vláda premiérky Theresy Mayovej. 11. apríla 2019 - Lídri Európskej únie a Británie sa dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. 7. júna 2019 - Z funkcie líderky britskej Konzervatívnej strany oficiálne odstúpila premiérka Theresa Mayová. Vládny kabinet viedla, kým nebol zvolený nový líder konzervatívcov. Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu dohodu o brexite, ktorú Mayovej vláda vyrokovala s Bruselom, trikrát odmietli. Podporu pre ňu nenašla ani u všetkých poslancov Konzervatívnej strany. 24. júla 2019 - Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. 2. októbra 2019 - Britský premiér Boris Johnson uviedol, že Británia opustí Európsku úniu 31. októbra. Navrhol Bruselu, aby sa v dohode s Európskou úniou nahradila tzv. írska poistka, ktorej cieľom je zabrániť zavedeniu režimu tvrdej hranice medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, iným protokolom. 17. októbra 2019 - Európska únia a Británia dosiahli dohodu o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. 19. októbra 2019 - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili dodatok k dohode s EÚ úniou o brexite, ktorý zdržiaval schvaľovanie samotnej dohody. Zákonodarný zbor hlasoval o dodatku nezávislého poslanca Olivera Letwina k príslušnému vládnemu návrhu. 21. októbra 2019 - Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow neumožnil poslancom hlasovať o novej dohode o brexite, ktorú s EÚ uzavrela vláda premiéra Borisa Johnsona. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že o rovnakej dohode poslanci hlasovali už dva dni predtým, keď schválili dodatok k revidovanej dohode o brexite na základe návrhu nezávislého poslanca Olivera Letwina. 24. októbra 2019 - Boris Johnson oznámil, že predloží Dolnej snemovni parlamentu návrh, aby sa predčasné parlamentné voľby konali 12. decembra. Išlo už o tretí Johnsonov pokus o vypísanie nových volieb. Na 12. decembra bol naplánovaný aj summit lídrov EÚ v Bruseli. 28. októbra 2019 - Členské štáty Európskej únie schválili odklad odchodu Británie z Únie do 31. januára 2020. 6. novembra 2019 - Pred voľbami vypísanými na 12. decembra bol britský parlament formálne rozpustený. 12. decembra 2019 - V Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa konali parlamentné voľby. Zvíťazila Konzervatívna strana úradujúceho premiéra Borisa Johnsona získala 43,6 percenta hlasov. Johnson sa po oznámení volebných výsledkov zaviazal, že vláda uskutoční brexit do 31. januára 2020. Britský premiér Boris Johnson hovorí pred Downing Street 10 v Londýne 13. decembra 2019. Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona jednoznačne zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách, keď v Dolnej snemovni parlamentu získala 365 kresiel. Opozičná Labouristická strana bude mať 203 poslancov. Foto: TASR/AP 20. decembra 2019 - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili návrh vykonávacieho zákona k odchodu Británie z Európskej únie. Za návrh hlasovalo 358 poslancov, proti ich bolo 234. 22. januára 2020 - Návrhu vykonávacieho zákona k odchodu Británie z Európskej únie nestojí už nič v ceste po tom, čo sa horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, vzdala pokusov o zmenu tejto legislatívy. 23. januára 2020 - Dohoda britského premiéra Borisa Johnsona o brexite sa oficiálne stala zákonom po tom, ako ju vo štvrtok podpísala kráľovná Alžbeta II. Tento krok definitívne vydláždil cestu k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Európske únie. 24. januára 2020 - Európska únia vymenovala v piatok svojho veľvyslanca pre postbrexitovú Britániu. Stal sa ním portugalský diplomat Joao Vale de Almeida, ktorý sa svojich povinností v Londýne ujme 1. februára - v prvý deň, keď Spojené kráľovstvo už nebude členom EÚ. 29. januára 2020 - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer schválili pomerom hlasov 621 ku 49 dohodu o brexite, ktorá k 31. januáru o polnoci umožní riadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie a tiež z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Poslanci Európskeho parlamentu sa objímajú a tlieskajú po hlasovaní o návrhu britského zákona o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 29. januára 2020 v Bruseli. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer schválili pomerom hlasov 621 ku 49 dohodu o brexite, ktorá k 31. januáru o polnoci umožní riadený odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie a tiež z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Europarlament bol poslednou inštitúciou, ktorá sa musela k dohode vyjadriť. 