Veľká koalícia CDU/CSU a SPD je schopná a ochotná naďalej pracovať

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a vicekancelár a minister financií Olaf Scholz v stredu potvrdili vôľu súčasnej koalície zloženej z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pokračovať vo svojej práci, a to napriek špekuláciám o jej predčasnom konci. Koalícia je podľa slov kancelárky "schopná" a "ochotná" pracovať, informovala agentúra DPA.



Merkelová (CDU) v stredu v Berlíne v súvislosti s bilanciou prvej polovice funkčného obdobia súčasnej veľkej koalície povedala, že z 300 plánovaných rozsiahlych opatrení sa podarilo splniť dve tretiny. "To dokazuje, že sme schopní a ochotní pracovať," vyhlásila.



Scholz (SPD) vyzdvihol pokroky v oblasti sociálneho poistenia, rodinnej politiky, bývania a témy nájomného. Dodal však, že "ešte je čo robiť". Ako ďalšie úlohy do budúcnosti menoval podobne ako Merkelová budovanie elektromobility a obnoviteľných energií a digitalizáciu. Zlepšenia chcú koaliční partneri presadiť aj v oblastiach zdravotníctva, výskumu, integrácii či súdržnosti spoločnosti.



Merkelová ani Scholz sa nevyjadrovali k sporom v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa dôchodkov.



Pokračovanie koalície závisí od pozitívnej bilancie jej doterajšieho fungovania. Súčasná koalícia má vládnuť do jesene 2021.



Bilancia polovičného obdobia vlády terajšej koalície má 84 strán.