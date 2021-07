Veľká koralová bariéra nebude medzi ohrozenými lokalitami UNESCO

Brisbane 23. júla (TASR) - Veľká koralová bariéra, nachádzajúca sa pri severovýchodnom pobreží Austrálie, zatiaľ nebude na zozname ohrozených lokalít Svetového dedičstva UNESCO. Rozhodli o tom v piatok delegáti na zasadnutí Výboru Svetového dedičstva UNESCO v čínskom meste Fu-čou, informovala agentúra AFP.



"Chcem úprimne poďakovať cteným delegátom za uznanie záväzku Austrálie chrániť Veľkú koralovú bariéru," uviedla vo vyhlásení austrálska ministerka životného prostredia Sussan Leyová.



Výbor Svetového dedičstva UNESCO v júni vo svojej predbežnej správe odporučil, aby bola Veľká koralová bariéra - v dôsledku postupujúceho procesu degradácie spôsobeného environmentálnymi faktormi - zaradená na zoznam ohrozených lokalít, čo by znamenalo symbolické zníženie jej chráneného statusu.



Takýto krok by sa podľa agentúry AP mohol v praxi odraziť znížením masového prílevu turistov, ktorí si každoročne prichádzajú pozrieť tento najväčší koralový útes na svete, čo by zredukovalo austrálske príjmy z cestovného ruchu. Agentúra AFP však už v stredu avizovala, že Austrália po intenzívnom lobovaní pravdepodobne získala medzi delegátmi výboru dostatočnú podporu na posunutie tohto rozhodnutia až na rok 2023.



Austrálska vláda poukazuje na to, že na záchranu bariéry vynakladá obrovské prostriedky a úvahy o zmenu jej statusu označila za politicky motivované. Podľa správ austrálskych médií je Canberra presvedčená, že za uvedenými snahami stál Peking. Vzťahy medzi oboma krajinami sa totiž v posledných rokoch pre viaceré sporné otázky zhoršili, píše denník The Guardian.



Počas zasadnutia výboru, ktoré potrvá do 31. júla, by mohli byť označené za ohrozené viaceré lokality UNESCO. Sú medzi aj Budapešť, Údolie Káthmandu v Nepále, oblasť v okolí Ochridského jazera v Albánsku a Severnom Macedónsku a sopky v oblasti Kamčatky na ruskom Ďalekom východe.



Výbor však už vo štvrtok rozhodol, že medzi ohrozené lokality Svetového dedičstva nezaradí Benátky a Benátsku lagúnu. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Taliansko rozhodlo, že veľkým výletným lodiam zakáže plaviť sa do centra Benátok.