VEĽKÁ TRAGÉDIA: Autobus narazil do ľudí na zástavke, hlásia mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na miesto nehody prišlo veľké množstvo sanitiek a vozidiel záchrannej služby.

Autor TASR
Štokholm 14. novembra (TASR) — Niekoľko ľudí prišlo o život a ďalší utrpeli zranenia, keď autobus počas piatkovej popoludňajšej dopravnej špičky narazil do ľudí čakajúcich na zastávke v centre Štokholmu. Príčina nehody zatiaľ nie je známa, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a AFP.

V tejto chvíli sa polícia nevyjadruje k informáciám o počte, pohlaví ani veku zranených,“ uviedla polícia na svojej webovej stránke.

Denník Aftonbladet na svojej stránke napísal, že nehoda bola nahlásená o 15.24 h. Vodič autobusu bol zadržaný a incident sa vyšetruje ako zabitie z nedbalosti.

Musíme ho vypočuť a potom uvidíme, či bude prepustený alebo zadržaný,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa polície Nadya Nortonová.

Vyšetrovanie musí určiť, čo sa stalo. Je priskoro na to, aby sme mohli niečo povedať, a nechcem špekulovať ,“ dodala.

Na miesto nehody prišlo veľké množstvo sanitiek a vozidiel záchrannej služby.

Podľa záchranných zložiek nebol poschodový autobus v službe a nenachádzali sa v ňom nijakí cestujúci.
