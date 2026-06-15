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VEĽKÁ TRAGÉDIA: Havarovalo parašutistické lietadlo, hlásia 12 obetí
Zastupujúci riaditeľ letiska Dennis Jacobs povedal, že lietadlo po vzlete nedokázalo nabrať výšku a pred pádom prudko odbočilo doľava. Domnieva sa, že pilot sa pokúšal o núdzové pristátie na diaľnici.
Autor TASR
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Washington 15. júna (TASR) — Najmenej 12 ľudí zahynulo v nedeľu v americkom štáte Missouri pri havárii lietadla určeného na zoskoky padákom. Stroj sa zrútil krátko po štarte z letiska Butler Memorial Airport, ležiaceho približne 96 kilometrov južne od Kansas City, uviedli miestne úrady. Informovala o tom agentúra AFP a televízia NBC News.
Podľa úradu pre krízové situácie Bates County Emergency Management Agency lietadlo s 11 parašutistami a pilotom vzlietlo okolo 11.30 miestneho času (18.30 h SELČ), no z doposiaľ neznámeho dôvodu sa otočilo a následne havarovalo v blízkosti diaľnice. Tá bola po nehode uzavretá.
Zastupujúci riaditeľ letiska Dennis Jacobs povedal, že lietadlo po vzlete nedokázalo nabrať výšku a pred pádom prudko odbočilo doľava. Domnieva sa, že pilot sa pokúšal o núdzové pristátie na diaľnici.
Šerif v okrese Bates Chad Anderson počas nedeľňajšieho popoludňajšieho brífingu povedal, že incident sa považuje za nehodu, počet obetí však oficiálne nepotvrdil. Na margo skutočnosti, že v Kansas City sa odohrá niekoľko zápasov prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, poznamenal, že úrady neevidujú žiadne náznaky terorizmu či trestnej činnosti. Dodal, že svedkami havárie boli niektorí príbuzní obetí.
Spoločnosť Skydive Kansas City, ktorá lietadlo prevádzkovala, označila udalosť za „zničujúcu pre celú parašutistickú komunitu“ a vyjadrila sústrasť rodinám obetí.
Príčinu havárie začali vyšetrovať Federálny pre letectvo (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).
Podľa úradu pre krízové situácie Bates County Emergency Management Agency lietadlo s 11 parašutistami a pilotom vzlietlo okolo 11.30 miestneho času (18.30 h SELČ), no z doposiaľ neznámeho dôvodu sa otočilo a následne havarovalo v blízkosti diaľnice. Tá bola po nehode uzavretá.
Zastupujúci riaditeľ letiska Dennis Jacobs povedal, že lietadlo po vzlete nedokázalo nabrať výšku a pred pádom prudko odbočilo doľava. Domnieva sa, že pilot sa pokúšal o núdzové pristátie na diaľnici.
Šerif v okrese Bates Chad Anderson počas nedeľňajšieho popoludňajšieho brífingu povedal, že incident sa považuje za nehodu, počet obetí však oficiálne nepotvrdil. Na margo skutočnosti, že v Kansas City sa odohrá niekoľko zápasov prebiehajúcich majstrovstiev sveta vo futbale, poznamenal, že úrady neevidujú žiadne náznaky terorizmu či trestnej činnosti. Dodal, že svedkami havárie boli niektorí príbuzní obetí.
Spoločnosť Skydive Kansas City, ktorá lietadlo prevádzkovala, označila udalosť za „zničujúcu pre celú parašutistickú komunitu“ a vyjadrila sústrasť rodinám obetí.
Príčinu havárie začali vyšetrovať Federálny pre letectvo (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB).