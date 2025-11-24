< sekcia Zahraničie
VEĽKÁ TRAGÉDIA: Po nehode na zľadovatenej diaľnici zomreli traja ľudia
Príčina nehody sa stále vyšetruje, no polícia uvádza, že cesta bola zľadovatená a veľmi klzká. Dvaja ľudia sú v kritickom stave a niekoľko ďalších utrpelo ľahké až stredne ťažké poranenia.
Autor TASR
Mníchov 24. novembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri pondelňajšej nehode dvoch nákladných a jedného osobného auta na diaľnici na juhu Nemecka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zrážka sa stala neďaleko mesta Maxhütte-Haidhof v Bavorsku severne od Regensburgu. Diaľnicu v noci po zrážke uzavreli a očakáva sa, že ju znovu otvoria o niekoľko hodín. Nemecko v uplynulých dňoch zastihlo chladné počasie a mnohé cesty ostali zľadovatené.
