Utorok 16. december 2025
VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode malého lietadla zahynulo sedem ľudí

Záchranári prehľadávajú miesto havárie lietadla v blízkosti letiska Toluca v San Mateo Atenco, pondelok 15. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Mexiko 16. decembra (TASR) - Pri havárii malého lietadla v strednom Mexiku zahynulo v pondelok najmenej sedem ľudí. Stroj sa podľa miestnych úradov pokúšal o núdzové pristátie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

K nehode došlo v priemyselnej oblasti mesta San Mateo Atenco, približne päť kilometrov od letiska Toluca a asi 50 kilometrov západne od hlavného mesta Mexiko. Lietadlo vzlietlo z Acapulca na tichomorskom pobreží krajiny.

Na palube súkromného lietadla bolo podľa úradov evidovaných osem cestujúcich a dvaja členovia posádky. Niekoľko hodín po havárii sa však podarilo nájsť telá len siedmich obetí.

Podľa predbežných informácií sa lietadlo pokúšalo pristáť na futbalovom ihrisku, no narazilo do kovovej strechy neďalekej budovy, čo spôsobilo rozsiahly požiar. Príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.

Starostka mesta Ana Muizová uviedla, že v dôsledku požiaru muselo byť z okolia miesta nešťastia evakuovaných približne 130 ľudí.
