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VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri požiari autobusu zahynulo sedem cestujúcich
Plamene podľa úradov rýchlo zachvátili 24-miestne vozidlo a cestujúci zostali vo vnútri uväznení. Polícia začala vyšetrovanie príčiny nehody.
Autor TASR
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Hanoj 21. júla (TASR) - Pri požiari autobusu na juhu Vietnamu zahynulo v utorok nadránom najmenej sedem cestujúcich, oznámila tamojšia polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Autobus smeroval z provincie Lam Dong do neďalekého hospodárskeho centra Hočiminovo Mesto, keď v ňom pravdepodobne po náraze do prekážky vypukol požiar. Plamene podľa vietnamských úradov rýchlo zachvátili 24-miestne vozidlo a cestujúci zostali vo vnútri uväznení. Polícia začala vyšetrovanie príčiny nehody. Podľa štátnych médií utrpelo zranenia ďalších päť osôb.
Vietnamský portál VnExpress uviedol, že hasiči dostali požiar pod kontrolu po približne 30 minútach. Zranených previezli do nemocnice, pričom jedného z nich už po ošetrení prepustili.
Dopravné nehody sú vo Vietname časté. Podľa agentúry AFP ich najčastejšie spôsobuje vysoká rýchlosť alebo technické poruchy.
Autobus smeroval z provincie Lam Dong do neďalekého hospodárskeho centra Hočiminovo Mesto, keď v ňom pravdepodobne po náraze do prekážky vypukol požiar. Plamene podľa vietnamských úradov rýchlo zachvátili 24-miestne vozidlo a cestujúci zostali vo vnútri uväznení. Polícia začala vyšetrovanie príčiny nehody. Podľa štátnych médií utrpelo zranenia ďalších päť osôb.
Vietnamský portál VnExpress uviedol, že hasiči dostali požiar pod kontrolu po približne 30 minútach. Zranených previezli do nemocnice, pričom jedného z nich už po ošetrení prepustili.
Dopravné nehody sú vo Vietname časté. Podľa agentúry AFP ich najčastejšie spôsobuje vysoká rýchlosť alebo technické poruchy.