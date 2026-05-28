VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri požiari v škole zomrelo najmenej 10 študentiek
Na mieste zasahovali polícia aj hasiči, ktorí sa snažili dostať požiar pod kontrolu a evakuovali zvyšné študentky.
Autor TASR
Nairobi 28. mája (TASR) - Požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni si vyžiadal najmenej desať mŕtvych študentiek, informovali vo štvrtok tamojšie médiá s odvolaním sa na políciu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Požiar vypukol v internáte Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru. Podľa policajného veliteľa Samuela Ndanyiho k nemu došlo okolo 01.00 h miestneho času (00.00 SELČ), uviedla rozhlasová stanica Capital FM.
Na mieste zasahovali polícia aj hasiči, ktorí sa snažili dostať požiar pod kontrolu a evakuovali zvyšné študentky, dodala stanica Capital FM. Príčina požiaru nateraz známa nie je.
Požiare v kenských internátnych školách sú podľa agentúry AP bežné. Zatiaľ čo niektoré bývajú spôsobené podpaľačstvom, iné zapríčinia elektrické poruchy.
