Štvrtok 28. máj 2026
VEĽKÁ TRAGÉDIA: Pri požiari v škole zomrelo najmenej 10 študentiek

Nairobi 28. mája (TASR) - Požiar v dievčenskej internátnej škole v strednej Keni si vyžiadal najmenej desať mŕtvych študentiek, informovali vo štvrtok tamojšie médiá s odvolaním sa na políciu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Požiar vypukol v internáte Dievčenskej akadémie Utumishi v okrese Nakuru. Podľa policajného veliteľa Samuela Ndanyiho k nemu došlo okolo 01.00 h miestneho času (00.00 SELČ), uviedla rozhlasová stanica Capital FM.

Na mieste zasahovali polícia aj hasiči, ktorí sa snažili dostať požiar pod kontrolu a evakuovali zvyšné študentky, dodala stanica Capital FM. Príčina požiaru nateraz známa nie je.

Požiare v kenských internátnych školách sú podľa agentúry AP bežné. Zatiaľ čo niektoré bývajú spôsobené podpaľačstvom, iné zapríčinia elektrické poruchy.
