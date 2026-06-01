VEĽKÁ TRAGÉDIA: VÝBUCH v továrni si vyžiadal päť obetí
Tedžon 1. júna (TASR) — Najmenej päť ľudí zahynulo a dvaja utrpeli zranenia pri pondelkovom výbuchu v prevádzke juhokórejskej zbrojárskej spoločnosti Hanwha Aerospace v meste Tedžon, ležiacom približne 150 kilometrov južne od Soulu. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na miestnych hasičov.
Explózia bola nahlásená o 10.59 h miestneho času (03.59 h SELČ). Polícia a hasiči sa domnievajú, že k výbuchu došlo na prvom podlaží komplexu.
Požiar na mieste stále nebol úplne uhasený a presné okolnosti explózie ani rozsah škôd zatiaľ nie sú známe, uviedol hovorca Hanwha Aerospace pre agentúru AFP. Vyšetrovanie príčin nešťastia sa začne po úplnom uhasení požiaru.
Juhokórejský prezident I Če-mjong a premiér Kim Min-sok nariadili mobilizáciu všetkých dostupných zdrojov na uhasenie požiaru a záchranné práce. Premiér vyzval ministerstvo vnútra, hasičov, políciu a miestnu samosprávu, aby zabezpečili, že nešťastie si nevyžiada ďalšie obete.
Hanwha Aerospace patrí medzi najväčších juhokórejských výrobcov zbraní, delostreleckých systémov a komponentov pre letecký priemysel. Závod v Tedžone sa zameriava na výskum a vývoj najmä pokročilých zbraňových technológií a systémov použiteľných vo vesmíre.
