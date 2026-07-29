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VEĽKÁ TRAGÉDIA: Známeho hudobníka a dídžeja našli mŕtveho
Parížska prokuratúra začala v tejto veci vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu smrti 50-ročného hudobníka vlastným menom Vincent Belorgey.
Autor TASR
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Paríž 29. júla (TASR) – Francúzskeho elektropopového hudobníka a dídžeja vystupujúceho pod menom DJ Kavinsky, ktorého preslávil hit Nightcall, našli mŕtveho v jeho dome v Paríži, informovala v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Parížska prokuratúra začala v tejto veci vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu smrti 50-ročného hudobníka vlastným menom Vincent Belorgey. Prokuratúra dodala, že zasahujúce zložky na mieste nezistili žiadne podozrivé skutočnosti smrti muža, ktorý by 31. júla oslávil 51. narodeniny.
Denník Le Parisien uviedol, že ako jedna z možných hypotéz hudobníkovej náhlej smrti je zvažovaná mozgová príhoda, pretože sa v posledných dňoch údajne sťažoval na časté bolesti hlavy.
Spolu s interpretmi ako Daft Punk, Justice, Cassius či DJ Mehdi patril Kavinsky medzi výrazné osobnosti štýlu francúzskej elektronickej hudby známeho ako French touch.
Zlomový okamih Kavinského kariéry nastal v roku 2010, keď uviedol Nightcall – pomalú synthwaveovú skladbu s temnou atmosférou, ktorá sa stala súčasťou soundtracku k filmu Drive s hercom Ryanom Goslingom. Jej popularita sa ešte zvýšila v lete 2024, keď ju Kavinsky uviedol na štadióne Stade de France počas záverečného ceremoniálu letných olympijských hier v Paríži spolu s belgickou speváčkou Angle a skupinou Phoenix.
Kavinsky, ktorý bol samouk v hre na klavíri a pochádzal z departementu Seine-Saint-Denis v parížskej metropolitnej oblasti, začal svoju kariéru začiatkom 21. storočia. Bol „predskokanom“ na koncerte skupiny Daft Punk a vystupoval aj s ďalšími predstaviteľmi novej vlny elektronickej hudby.
„Francúzsko prišlo o jeden zo svojich najvýraznejších hlasov,“ uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová v príspevku na sociálnej sieti X. „Jeho hudba, zároveň tanečná aj nostalgická, bude žiť ďalej naprieč generáciami a hranicami,“ doplnila.
Parížska prokuratúra začala v tejto veci vyšetrovanie s cieľom zistiť príčinu smrti 50-ročného hudobníka vlastným menom Vincent Belorgey. Prokuratúra dodala, že zasahujúce zložky na mieste nezistili žiadne podozrivé skutočnosti smrti muža, ktorý by 31. júla oslávil 51. narodeniny.
Denník Le Parisien uviedol, že ako jedna z možných hypotéz hudobníkovej náhlej smrti je zvažovaná mozgová príhoda, pretože sa v posledných dňoch údajne sťažoval na časté bolesti hlavy.
Spolu s interpretmi ako Daft Punk, Justice, Cassius či DJ Mehdi patril Kavinsky medzi výrazné osobnosti štýlu francúzskej elektronickej hudby známeho ako French touch.
Zlomový okamih Kavinského kariéry nastal v roku 2010, keď uviedol Nightcall – pomalú synthwaveovú skladbu s temnou atmosférou, ktorá sa stala súčasťou soundtracku k filmu Drive s hercom Ryanom Goslingom. Jej popularita sa ešte zvýšila v lete 2024, keď ju Kavinsky uviedol na štadióne Stade de France počas záverečného ceremoniálu letných olympijských hier v Paríži spolu s belgickou speváčkou Angle a skupinou Phoenix.
Kavinsky, ktorý bol samouk v hre na klavíri a pochádzal z departementu Seine-Saint-Denis v parížskej metropolitnej oblasti, začal svoju kariéru začiatkom 21. storočia. Bol „predskokanom“ na koncerte skupiny Daft Punk a vystupoval aj s ďalšími predstaviteľmi novej vlny elektronickej hudby.
„Francúzsko prišlo o jeden zo svojich najvýraznejších hlasov,“ uviedla francúzska ministerka kultúry Catherine Pégardová v príspevku na sociálnej sieti X. „Jeho hudba, zároveň tanečná aj nostalgická, bude žiť ďalej naprieč generáciami a hranicami,“ doplnila.