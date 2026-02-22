< sekcia Zahraničie
VEĽKÁ ZACHRANNÁ AKCIA: Prechádzka po ľade sa zmenila na boj o život
Pátranie na mori sťažovala tma a veľké ľadové kryhy, ktoré výrazne obmedzovali manévrovacie možnosti.
Autor TASR
Riga 22. februára (TASR) – V Lotyšsku zachránili dvoch ľudí z ľadovej kryhy, ktorá sa plavila v Baltskom mori. Obaja sa večer vydali na prechádzku po čiastočne zamrznutom mori neďaleko obce Plienciems, keď sa veľký kus ľadu uvoľnil a odplával niekoľko kilometrov od pobrežia. S odvolaním sa na záchranné zložky o tom v nedeľu informovali miestne médiá, píše TASR podľa agentúry DPA.
Privolaní záchranári našli uviaznutú dvojicu v Rižskom zálive po piatich hodinách intenzívneho pátrania s pomocou ľadoborca. V mrazivom počasí ich žeriavom lode prepravili z kryhy na palubu, ukazuje video, ktoré zverejnil prístav v Rige.
Pátranie na mori sťažovala tma a veľké ľadové kryhy, ktoré výrazne obmedzovali manévrovacie možnosti. Zachránených doviezli okolo 3.00 h v noci do prístavu Riga a poskytli im lekársku starostlivosť, oznámili lotyšské úrady.
