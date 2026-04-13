Veľké Kapušany plánuje nové vybavenie na spracovanie bioodpadu
Na financovanie projektu má mesto získať dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 38.055 eur.
Autor TASR
Veľké Kapušany 13. apríla (TASR) - Mesto Veľké Kapušany v okrese Michalovce plánuje rozšíriť vybavenie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Mestské zastupiteľstvo na mimoriadnom zasadnutí v pondelok schválilo realizáciu projektu Udržateľné riešenia bioodpadu v hodnote 38.440 eur. V rámci investície chce samospráva obstarať techniku potrebnú na jeho spracovanie, konkrétne malotraktor, prívesný vozík a mulčovač.
Realizáciou projektu by sa malo znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu ukladaného na skládky a zároveň zvýšiť jeho zhodnocovanie napríklad vo forme kompostu. Podľa predloženého materiálu by medzi hlavnými prínosmi projektu malo byť aj zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Podporiť má aj obehové hospodárstvo na miestnej úrovni a zlepšiť systém nakladania s komunálnym odpadom v meste.
Na financovanie projektu má mesto získať dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 38.055 eur. Zvyšnú časť nákladov zabezpečí samospráva z vlastných zdrojov, pričom spolufinancovanie bude predstavovať minimálne jedno percento z oprávnených nákladov projektu. Mestskí poslanci zároveň schválili aj návrh zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
